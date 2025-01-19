Ехали на пополнение – попали в ад: "Магура" показала эффективное уничтожение врага на Курщине

Украинские военные продолжают отрабатывать по врагу в Курской области. Защитники из "Магуры" успешно ликвидировали оккупантов, которые ехали пополнять потери своей захватнической армии.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение 47 отдельной механизированной бригады в телеграм-канале.

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Как "Магура" уничтожила оккупантов в Курской области

Военные из 47 ОМБр рассказали, что враг изо всех сил пытается вытеснять украинские силы с Курщины. Так, оккупанты меняют тактику от малых вражеских групп до колонн техники, которые бойцы "Магуры" успешно сжигают.

Наши пилоты FPV из батальона беспилотных систем (ББС) во взаимодействии с разведчиками и аэроразведкой кошмарят врага нон-стоп,

– отметили защитники.

В бригаде рассказали, что в результате плодотворной работы удалось уничтожить вражеские БТРы, танки, БМП, квадроциклы и КамАЗы. Также наши бойцы уничтожили норы и блиндажи, где чаились россияне.

Свой процесс ликвидации личного состава и техники военные из "Магуры" записали на видео. Защитники отметили, что это результат работы трех экипажей FPV за три дня на Курщине.

Как бойцы "Магуры" ликвидировали оккупантов в Курской области / Фото 47 ОМБр

К слову, в Генштабе ВСУ в сводке по состоянию на 16:00 19 января рассказали, что на Курском направлении украинские защитники отражают одну атаку захватчиков, всего было зафиксировано четыре боестолкновения.

Враг нанес два авиационных удара двумя управляемыми бомбами по населенным пунктам и позициям Сил обороны, а также совершил 196 артиллерийских обстрелов, в том числе пять из реактивных систем залпового огня.