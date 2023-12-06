Еще одна российская ПВО пошла к "Москве": Нацгвардейцы на Херсонщине уничтожили С-350 "Витязь"
Источник:Силы обороны Юга Украины
У россиян стало меньше ПВО. Наши защитники из Нацгвардии уничтожили на фронте зенитно-ракетный комплекс С-350 "Витязь".
Кроме этого, украинские воины уничтожили еще более десятка единиц военной техники врага.
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Защитники уничтожили ЗРК "Витязь"
В Херсонской области нацгвардейцы уничтожили зенитно-ракетный комплекс средней дальности нового поколения С-350 ЗРК "Витязь".
ЗРК "Витязь"Это новейший российский зенитно-ракетный комплекс малой и средней дальности, предназначенный для точечной защиты от самолетов, баллистических ракет, дронов и высокоточных атак.
Кроме ЗРК "Витязь", за один день операторы БПЛА военных частей Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины уничтожили: 8 единиц легкового автомобильного транспорта войск России, 1 грузовой автомобиль военного назначения, 1 автоматизированный военный зенитно-ракетный комплекс "ОСА" 10 и 3 антенны РЭБ.
Потери врага на фронте
- За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 по пунктам управления и 3 по зенитно-ракетным комплексам противника. Кроме того, силами и средствами противовоздушной обороны Украины был уничтожен российский бомбардировщик Су-24М.
- В то же время подразделения ракетных войск нанесли удар по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления, 1 составу боеприпасов, 2 станциям РЭБ и 11 артиллерийским средствам врага.
- За прошедшие сутки защитники ликвидировали на фронте 1 270 российских оккупантов. В целом от 24 февраля 2022 года потери россиян в Украине уже достигли 335 110. Однако цифры могут быть больше, ведь посчитать точное количество потерь врага во время боевых действий затруднительно.