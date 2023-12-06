Еще одна российская ПВО пошла к "Москве": Нацгвардейцы на Херсонщине уничтожили С-350 "Витязь"

У россиян стало меньше ПВО. Наши защитники из Нацгвардии уничтожили на фронте зенитно-ракетный комплекс С-350 "Витязь".

Кроме этого, украинские воины уничтожили еще более десятка единиц военной техники врага.

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Защитники уничтожили ЗРК "Витязь"

В Херсонской области нацгвардейцы уничтожили зенитно-ракетный комплекс средней дальности нового поколения С-350 ЗРК "Витязь".

ЗРК "Витязь" Это новейший российский зенитно-ракетный комплекс малой и средней дальности, предназначенный для точечной защиты от самолетов, баллистических ракет, дронов и высокоточных атак.

Кроме ЗРК "Витязь", за один день операторы БПЛА военных частей Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины уничтожили: 8 единиц легкового автомобильного транспорта войск России, 1 грузовой автомобиль военного назначения, 1 автоматизированный военный зенитно-ракетный комплекс "ОСА" 10 и 3 антенны РЭБ.

Потери врага на фронте