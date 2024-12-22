Украинские военные удачно заманили российскую штурмовую группу в ловушку. Их удалось ликвидировать в траншее под Покровском.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на подразделение Khorne Group. Враг был уничтожен с помощью сбросов с дронов, гранат и стрелкового оружия.

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Украинские бойцы обхитрили россиян

Украинские военные хитростью ликвидировали штурмовую группу врага под Покровском.

Во время штурма пятеро украинских бойцов оставили траншею, которая не имела бойниц и казалась непригодной для боя. Враг поверил, что захватывает выгодную позицию, но вместо этого попал в ловушку. Из девяти оккупантов выжил только один.

Девять оккупантов попали в ловушку ВСУ: смотреть видео

Инцидент произошел под Покровском в Донецкой области. Несмотря на полученные ранения, украинские военные продолжили бой и не просили эвакуации.

К слову, в районе поселка Дарьино Курской области есть, вероятно, самое большое кладбище российской техники, где россияне продолжают терять свою технику из-за контроля Сил обороны.

С начала полномасштабного вторжения Силы обороны уничтожили почти 10 тысяч российских танков, в частности, 9609 единиц техники.