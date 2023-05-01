Скоро "дону" будет нечего смотреть в тиктоке: в Украине погибло более 10 тысяч кадыровцев

В войне против Украины Россия несет колоссальные потери. По имеющимся данным, одних только кадыровцев ликвидировали более 10 тысяч. Так что в Чечне теперь нужно будет изрядно потратиться на перезахоронение.

Собственно, парламент Чечни в конце апреля заявил, что нужно будет выделить 15 миллиардов рублей, передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ. За эти средства перезахоронят кадыровцев, которые слишком активно снимали тиктоки в Украине.

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Перезахоронят 10 тысяч солдат

На сайте представительства Кадырова в Ярославской области России говорится о поручении перезахоронить останки своих солдат, погибших на войне против Украины, и уточнено, что всего планируется перезахоронить 10 000 солдат.

– говорят в издании.

В издании также процитирован чеченский омбудсмен Мансур Солтаев. Он же заявил, что бойцов хоронят в общих могилах, а некоторых кадыровцев отпевают православные священники.



В Чечне планируют масштабные перезахоронения / Скриншот по изданию

Вскоре, поняв, что наговорил лишнего, он решил как можно быстрее опровергнуть распространяющуюся сетью информацию. По его словам, хакеры якобы взломали сайт представительства главы Чечни в Ярославской области. Мол, это сделали для того, чтобы распространять дезинформацию.

Тем временем подтверждает затруднительную ситуацию с кадыровцами террорист Игорь Гиркин. Он заметил, что в тиктоке больше не увидишь ролики с бойцами Рамзана Кадырова. Оно и не удивительно, ведь это интернет-войско работало только тогда, когда Россия могла похвастаться хоть какой-то победой. Поскольку таких нет, соответствующий контент создавать непросто.

К слову, потери врага продолжают постоянно расти. Так, к России уже отправили более 190 тысяч пакетов.

Сотни ликвидированных ежедневно