ВСУ ликвидировали более 70 чеченцев, причастных к зверствам в Мариуполе, – СМИ
Оккупанты, совершавшие преступления против человечества в украинских городах, будут за это наказаны. В сети появилась информация, что ВСУ уничтожили более 70 чеченцев российской армии.
Об этом сообщается в телеграмм-каналах. Пишут, что погибшие служили в 291-м гвардейском мотострелковом полку, причастном к зверствам в Мариуполе и Запорожье.
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Украинские защитники продолжают уничтожать оккупантов
В телеграм-каналах пишут, что в полку было 226 захватчиков. Из них 71 погибли в бою с украинскими военными.
Отмечается, что 11 оккупантов погибли недавно в результате обстрела из HIMARS. Тогда ранили их командира полка, полковника Евгения Малыгина.
Отметим, что чеченцы, служащие в 291-м гвардейском мотострелковом полку, активно участвуют в войне против Украины с первого дня полномасштабного вторжения. Ранее они были вовлечены в осаду Мариуполя, а сейчас находятся в Запорожской области.
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Потери врага по состоянию на 26 ноября
- Оккупантов – 86 710 (+560);
- танков – 2 901 (+2) единица;
- боевых бронированных машин – 5 848 (+4) единиц;
- артиллерийских систем – 1896 (+1) единиц;
- РСЗО – 395 (+0) единиц;
- средств ПВО – 209 (+0) единиц;
- самолетов – 278 (+0) единиц;
- вертолетов – 261 (+0) единица;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1554 (+1) единицы;
- крылатых ракет – 531 (+0) единица;
- кораблей/катеров – 16 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4406 (+2) единиц;
- специальной техники – 163 (+0) единицы.
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