Россияне заявляют об ударе по их командному пункту в Бахмуте: есть потери личного состава

Украина продолжает наносить России потери на поле боя. В частности, оккупанты заявляют об атаке на командный пункт в Бахмуте.

Украинские военные 16 апреля ударили по командному пункту 331-го парашютно-десантного Костромского полка 98-й воздушно-десантной дивизии российской армии в городе Бахмут.Удалось ликвидировать 8 офицеров России, передает 24 Канал.

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Работал HIMARS

Командный пункт был расположен в админздании в центре города. Его атаковали две ракеты из РСЗО HIMARS.

В результате атаки погибло 8 офицеров полка, среди них:

Начальник разведки полка – Сатарин;

Начальник артиллерии полка – Прокопьев;

Начальник связи полка – Котов;

Старший помощник начальника штаба полка – Пантелеев.

Количество раненых неизвестно. Стоит отметить, что командный пункт был новым. Россияне находились там всего неделю до удара.

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