ВСУ из Javelin уничтожили самый современный танк России Т-90 "Прорыв"

Украинские защитники уничтожили российский самый современный танк Т-90 "Прорыв". В прокремлевских СМИ этот танк называют "вершиной танкостроительного мнения".

Украинским воинам удалось уничтожить один такой "сверхсовременный" танк россиян в Луганской области и повредить еще один.

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На Сватовском направлении стало больше металолома

Российские танки повредили на Сватовском танке с помощью переносного противотанкового ракетного комплекса "Javelin". Один получил неисправимые повреждения, второй – поломан.

На Сватовском направлении работают мобильные противотанковые расчеты Javelin. Так в результате успешных действий в районе Куземовка, уничтожен один и поврежден один "аналоговнет" Т-90 "Прорыв",

– сообщили Сухопутные войска ВСУ.

Пресс-служба Сухопутных войск опубликовала видео, на котором сильно дымится российский танк.

Россия ежедневно теряет на фронте батальон

По количеству, каждый день Россия теряет на фронте батальон. Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что в Соледаре и в окрестностях Бахмута, где уже длительное время ведутся бои, наибольшие потери россиян.

По словам Череватого, оккупанты не принимают во внимание потери. Только на Бахмутском россияне уже потеряли больше, чем Советский Союз за годы войны в Афганистане. Страна-агрессорка пытается добиться успехов с помощью "пушечного мяса".

За минувшие сутки, 15 января, ВСУ ликвидировали еще 790 российских военных. В целом от 24 февраля по состоянию на утро 16 января потери врага в живой силе составляют 116 080. Также уничтожено более 3 тысяч танков и более 6 тысяч боевых бронированных машин, и еще много другой техники.

Куземовка – село в Украине, расположенное в Коломыйчиской сельской общине Сватовского района Луганской области. В настоящее время находится на линии фронта.