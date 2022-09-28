Недолгая командировка лейтенанта: у россиянина путь от полигона до гибели занял 2 недели
Источник:80 отдельная десантно-штурмовая бригада
В россии идет частичная мобилизация. Но наш следующий герой – написали бы живой, но нет – пример того, почему не стоит рваться на войну в Украину. Он пробыл в "командировке" всего 2 недели.
Высшее военное руководство отправляет россиян на верную смерть. Сейчас оно это массово делает с помощью частичной мобилизации. Правда, некоторые не успеют даже все 10 пар носков использовать, но об этом мы расскажем позже.
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Россиянин не пробыл на войне и двух недель
Наши десантники рассказали интересную историю об очередном русском "ваньке". Он так торопился воевать, что забыл в Украине свою ногу. Особого внимания стоит тот факт, что вместе с оккупантом было открепительное письмо о "командировке".
В нем говорится, что лейтенанта ивана федяева отправили 13 сентября в "командировку". Что же касается локации, то говорится о "неизвестном полигоне". Как вы уже поняли, им оказалась Украина.
Как бы там ни было, успешно так съездил российский военный. Повышение звания ему уже не светит. Да и вообще ему мало что светит. С другой стороны, он идеально вписался бы в канву частичной мобилизации. По крайней мере, об этом свидетельствует нога, которую оккупант забыл на территории нашего государства.
Направление оккупант получил 13 сентября 2022 года / Фото 80 десантно-штурмовой бригады
К "командировке" следует готовиться
Мобилизованные россияне получают еще и список того, что нужно взять с собой на службу. Сам документ называется "Минимальный набор имущества, необходимого для отбытия в военную командировку". И тут как раз упоминание о тех же 10 парах носков, которыми не воспользовался иван федяев. Вот только часть того, что должен иметь оккупант:
- Два рюкзака на 60 и 20 литров;
- спальный мешок;
- камуфляжный костюм;
- ботинки;
- термобелье;
- 10 пар носков;
- 2 пары трусов;
- новый телефон, без указанных в нем контактов;
- продуктовый набор на сутки;
- шлепанцы.
Не исключаем, что он погиб на фронте потому, что прислушивался к совету, что бронешлем и бронежилет можно брать, а можно и нет. Ведь в списке эти две позиции, хоть и выделены жирным, но напротив них стоит надпись "желательно". Ни на что не хотим намекать, но есть подозрение, что оккупанту кое-что забыли выдать на собрании.
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