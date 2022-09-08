Ракеты, вертолеты, штурмовики, 8 беспилотников: ВСУ сбили вражескую авиацию на сотню миллионов

Наши ВСУ каждый день эффективно уничтожают врага. Кроме личного состава также удается ликвидировать немало техники.

Об очередных масштабных потерях врага рассказал во время брифинга бригадный генерал Алексей Громов. Он назвал потери за прошедшие трое суток – с 5 по 7 сентября, информирует 24 канал.

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ВСУ продолжают уничтожать средства воздушного нападения противника и наносить меткие удары по элементам системы его противовоздушной обороны,

– сказал он.

Воины зенитно-ракетных подразделений воздушных сил и подразделений противовоздушной обороны сухопутных войск уничтожили 6 крылатых ракет – 5 Ха-101 и одного типа "Искандер".

Также уничтожена одна управляемая авиационная ракета общей стоимостью 68,3 миллиона долларов. "Отминусовали" несколько российских разведывательно летательных вертолетов Ка-52 и ударный вертолет Ми-24.

Десантники показали, на что способны

По словам Громова, воины-десантники 25 отдельной воздушно-десантной бригады и зенитчики 38 зенитно-ракетного полка с помощью ПЗРК "Стингер" и "Игла" уничтожили 3 вражеских штурмовика Су-25 "Грач" на 22 миллиона долларов.

Также им удалось ликвидировать 8 многоцелевых беспилотников типа "Орлан", осуществлявших разведку. Теперь они больше никогда не будут корректировать огонь и артиллерию противника. Вместе с экипажами и боекомплектами ВСУ уничтожили комплексы "Тор" и "Бук".

Потери россиян на войне в Украине

Наши воины наносят урон россиянам каждый день. В общей сложности с 24 февраля уже уничтожили 51 250 оккупантов. Это количество не окончательно, ведь сейчас продолжаются активные боевые действия. Также значительны потери российских оккупантов в технике.

Новый успех в уничтожении врага достигли ВСУ в Запорожье в частности. Они ударили по территории аграрного предприятия "Украина", расположенного в селе Солодководное Запорожской области. Там были расположены российские войска.

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