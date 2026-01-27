Сложно, но реально, – Зеленский о задаче уничтожать 50 тысяч оккупантов в месяц

Владимир Зеленский заявил, что 50 тысяч российских потерь в солдатах в месяц –это оптимальный уровень. По словам украинского лидера, достичь таких значений сложно, но вполне реально.

Об этом Владимир Зеленский заявил в выступлении во время презентации инициативы по оценке эффективности дроновых подразделений "Е-баллы".

К теме Десятки единиц техники и сотни солдат: потери врага на 27 января

Что сказал Зеленский о задаче уничтожать 50 тысяч оккупантов в месяц?

Владимир Зеленский отметил, что задача украинских подразделений – обеспечить такой уровень уничтожения оккупанта, когда российские потери станут большими, чем объем пополнения, которое они ежемесячно могут отправлять в войска. По словам президента, это реалистичная задача.

Когда речь идет о 50 тысячах российских потерь в месяц – это оптимальный уровень. Это задача сложная, безусловно, но со всем тем – это оптимальный уровень, чтобы в России начали взвешивать, что они делают и ради чего они воюют,

– сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что задача Министерства обороны Украины, нашей армии и всех Сил обороны и безопасности Украины – гарантировать именно такой уровень российских потерь.

"Это можно сделать. Прежде всего дронами, безусловно, всех типов. Четким анализом и выводами из проведенных боевых операций. Также – достаточно высоким уровнем обученности и слаженности действий наших воинов, ваших подразделений", – подчеркнул Зеленский.

Украинский глава отметил, что уровень российских потерь не может быть первой и последней ключевой целью работы украинских военных с технологиями. Важно также увеличивать контроль пространства на глубину от фронта, чтобы уничтожать логистику врага, его операторов дронов, в целом силу оккупанта.

Важно и в дальнейшем развивать направление защиты от российских "Шахедов", других ударных дронов, от дронов-разведчиков. Надо, чтобы и эволюция наших перехватчиков не отставала от изменений российских ударных дронов,

– заявил Владимир Зеленский.

Кстати, генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил в эфире 24 Канала, что для увеличения потерь врага на фронте нужно усиливать нанесение ударов по точкам, где сосредоточены сотни или тысячи российских бойцов. А чтобы наносить такие удары, нужны соответствующие системные средства, о которых Украина давно просит партнеров.

Откуда взялась цель уничтожать 50 тысяч захватчиков в месяц?