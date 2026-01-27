Сложно, но реально, – Зеленский о задаче уничтожать 50 тысяч оккупантов в месяц
- Владимир Зеленский заявил, что задача уничтожать 50 тысяч российских солдат в месяц является сложной, но реалистичной и оптимальной для Украины.
- Президент подчеркнул важность использования дронов и аналитики для достижения такого уровня потерь, а также развития защиты от российских дронов.
Владимир Зеленский заявил, что 50 тысяч российских потерь в солдатах в месяц –это оптимальный уровень. По словам украинского лидера, достичь таких значений сложно, но вполне реально.
Об этом Владимир Зеленский заявил в выступлении во время презентации инициативы по оценке эффективности дроновых подразделений "Е-баллы".
Что сказал Зеленский о задаче уничтожать 50 тысяч оккупантов в месяц?
Владимир Зеленский отметил, что задача украинских подразделений – обеспечить такой уровень уничтожения оккупанта, когда российские потери станут большими, чем объем пополнения, которое они ежемесячно могут отправлять в войска. По словам президента, это реалистичная задача.
Когда речь идет о 50 тысячах российских потерь в месяц – это оптимальный уровень. Это задача сложная, безусловно, но со всем тем – это оптимальный уровень, чтобы в России начали взвешивать, что они делают и ради чего они воюют,
– сказал глава государства.
Президент подчеркнул, что задача Министерства обороны Украины, нашей армии и всех Сил обороны и безопасности Украины – гарантировать именно такой уровень российских потерь.
"Это можно сделать. Прежде всего дронами, безусловно, всех типов. Четким анализом и выводами из проведенных боевых операций. Также – достаточно высоким уровнем обученности и слаженности действий наших воинов, ваших подразделений", – подчеркнул Зеленский.
Украинский глава отметил, что уровень российских потерь не может быть первой и последней ключевой целью работы украинских военных с технологиями. Важно также увеличивать контроль пространства на глубину от фронта, чтобы уничтожать логистику врага, его операторов дронов, в целом силу оккупанта.
Важно и в дальнейшем развивать направление защиты от российских "Шахедов", других ударных дронов, от дронов-разведчиков. Надо, чтобы и эволюция наших перехватчиков не отставала от изменений российских ударных дронов,
– заявил Владимир Зеленский.
Кстати, генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил в эфире 24 Канала, что для увеличения потерь врага на фронте нужно усиливать нанесение ударов по точкам, где сосредоточены сотни или тысячи российских бойцов. А чтобы наносить такие удары, нужны соответствующие системные средства, о которых Украина давно просит партнеров.
Откуда взялась цель уничтожать 50 тысяч захватчиков в месяц?
Новый министр обороны Украины Михаил Федоров отметил, что уничтожение 50 тысяч российских захватчиков является одной из стратегических целей государства в войне. Это должно заставить Россию к миру.
Федоров отметил, что в декабре 2025 года украинцы убили 35 тысяч оккупантов и все эти потери верифицированы на видео. Министр подчеркнул, что проблемы с личным составом у врага уже стали очевидными.
Владимир Зеленский, говоря о потерях россиян на декабрь 2025, отметил, что за один месяц они уже превысили потери советской армии за 10 лет войны в Афганистане. В это число входят убитые и раненые российской военные.