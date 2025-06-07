Зеленский подтвердил уничтожение 3 "Искандеров" и сбитие Су-35
- ВСУ уничтожили три пусковые установки "Искандер" 5 июня.
- 7 июня Воздушные силы сбили Су-35, а также был уничтожен вертолет Ми-8 и поврежден Ми-35 в аэропорту Брянск.
- Зеленский подтвердил успешные удары по российским позициям и сообщил о новых поражениях вражеской военной логистике.
Владимир Зеленский оценил достижения украинских воинов за последнее время. Президент напомнил о успешном уничтожении вражеских ракетных комплексов и истребителя.
Раньше сообщалося, что 5 июня ВСУ уничтожили одну пусковую установку ОТРК "Искандер" и повредили еще две, нанеся ракетный удар по Клинцам Брянской области, передает 24 Канал.
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Уничтожение убийц
В вечернем обращении президент подтвердил, что защитники успешно поразили позиции россиян, с которых били по Украине. Был нанесен удар по 3 установкам "Искандер", из которых оккупанты убивали наших людей.
Также глава государства прокомментировал сбитие Су-35 и поражение российских вертолетов.
Напомним, что 7 июня Воздушные силы подвели Су-35 – один из основных самолетов оккупационной армии, стоимостью 98 – 104 миллиона долларов США.
В результате атаки на аэропорт "Брянск" 6 июня был уничтожен вертолет Ми-8 и поврежден вертолет Ми-35.
В обращении Зеленский также сообщил о новых поражениях российской военной логистике.