Почему украинцам не сообщают о потерях ВСУ: в Минобороны сделали важное объяснение

В Минобороны Украины прокомментировали информацию о якобы потерях среди наших защитников, которую распространяют некоторые западные медиа. В ведомстве объяснили, почему опасно раскрывать точное количество погибших или раненых воинов и воительниц ВСУ.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что во время военного положения информация о количестве наших погибших и раненых защитников составляет государственную тайну. Речь идет не только об общем количестве погибших и раненых, но и о количестве потерь конкретных подразделений и направлений, особенно во время боев.

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Почему данные о потерях ВСУ засекречены

Маляр подчеркнула, что информация засекречена по требованию военных. Ведь российские оккупанты во время активной фазы войны могут использовать эти данные против ВСУ.

Дело в том, что в военном деле определенные действия зависят от процента погибших и раненых от общего количества военнослужащих. Соответственно, если эти цифры известны, враг может заранее просчитать наши действия,

– объяснила она.

По ее словам, доступ к этой гостайне есть у очень ограниченного круга лиц. Эти люди предупреждены насчет уголовной ответственности за разглашение информации.

Что говорят в Минобороны о потерях противника