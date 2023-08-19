Почему украинцам не сообщают о потерях ВСУ: в Минобороны сделали важное объяснение
Источник:Анна Маляр
В Минобороны Украины прокомментировали информацию о якобы потерях среди наших защитников, которую распространяют некоторые западные медиа. В ведомстве объяснили, почему опасно раскрывать точное количество погибших или раненых воинов и воительниц ВСУ.
Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что во время военного положения информация о количестве наших погибших и раненых защитников составляет государственную тайну. Речь идет не только об общем количестве погибших и раненых, но и о количестве потерь конкретных подразделений и направлений, особенно во время боев.
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Почему данные о потерях ВСУ засекречены
Маляр подчеркнула, что информация засекречена по требованию военных. Ведь российские оккупанты во время активной фазы войны могут использовать эти данные против ВСУ.
Дело в том, что в военном деле определенные действия зависят от процента погибших и раненых от общего количества военнослужащих. Соответственно, если эти цифры известны, враг может заранее просчитать наши действия,
– объяснила она.
По ее словам, доступ к этой гостайне есть у очень ограниченного круга лиц. Эти люди предупреждены насчет уголовной ответственности за разглашение информации.
Что говорят в Минобороны о потерях противника
- Недавно Маляр в разговоре с 24 Каналом заявила, что Россия теряет ежедневно сотни солдат. Речь идет о погибших, раненых и пленных. Эти цифры у оккупантов зашкаливают.
- Также заместитель министра обороны разоблачила страну-агрессорку на попытке скрыть свои потери циничным способом. Как объяснила Маляр, государство-террорист не забирает остатки ликвидированных ВСУ российских захватчиков, а просто хоронит их на временно оккупированных территориях.
- Напомним, представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что Россия специально очень занижает количество погибших десантников. Вопрос потерь в стране-агрессорке является табу, потому что для режима Владимира Путина он смертельно опасен.