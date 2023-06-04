Потери ВСУ в 7,5 раз меньше, – Данилов назвал количество павших в Бахмуте оккупантов

Россия в Бахмуте за более чем полгода потеряла почти 23 тысячи воинов, у Украины тем временем потери меньше в 7,5 раз. Поэтому вопросов о том, почему ВСУ удерживали Бахмут – быть не может.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью итальянскому изданию. ВСУ должны защищать города, ведь без украинского сопротивления Россия победила бы в войне.

Смотрите также Неумеренное число: в ВСУ назвали потери России убитыми во время жестоких боев за Бахмут

С 1 сентября, когда Москва начала использовать осужденных в качестве наемников в Бахмуте, погибли 22 816 оккупантов. Наши потери были в 7,5 раза меньше. Мы не имеем права сдавать наши города,

– ответил Данилов на вопрос, почему ВСУ удерживали Бахмут.

К слову, координатор по вопросам стратегической коммуникации Совета нацбезопасности США Джон Кирби оценивал потери России под Бахмутом в 100 тысяч убитыми и ранеными.

Ситуация в Бахмуте: последние новости