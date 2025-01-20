Дадут ли бронь в 2025 году, если не пройти ВЛК до 5 февраля – объяснение юристов

Военнообязанные, которых признали ограниченно годными, должны пройти ВВК до 5 февраля 2025 года. В случае нарушения этого срока они могут потерять право на бронирование, предупреждают юристы и ТЦК.

Об этом рассказывает 24 Канал. В случае невыполнения этого требования, они рискуют потерять право на бронирование или не получить его повторно.

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Как избежать проблем с ВВК

По словам юристов, те, кто не пройдет ВВК до указанной даты, могут остаться без брони. Это касается даже тех, кто уже имеет отсрочку. В частности, предприятия должны до 28 февраля подтвердить свой статус критичности, чтобы перебронировать работников, но без обновленных данных в реестре это станет невозможным.

С 1 декабря процедура бронирования в Украине происходит через приложение "Дія". Система Резерв+ автоматически проверяет данные военнообязанных. Если после 5 февраля в базе будет отметка о нарушении из-за несвоевременного прохождения ВВК, это станет основанием для отказа в бронировании.

В то же время представители территориальных центров комплектования сообщают, что пока нет официальных указаний об автоматической отмене брони. Однако, чтобы избежать рисков, юристы советуют пройти ВВК до установленного срока.

Советы от юристов

Пройдите ВЛК до 5 февраля, даже если есть действующая бронь.

Проверьте актуальность своих данных в воинском учете.

В случае отметки о нарушении обращайтесь к юристу, чтобы быстро урегулировать ситуацию.

Напомним, бронирование является самой уязвимой формой отсрочки, поэтому военнообязанный должен соблюдать все правила учета, во избежание потери статуса.