Потеря Херсонщины будет иметь серьезные политические последствия для путина, – военный эксперт

российские оккупанты потеряли инициативу в битве за Донбасс, но перед ними дилемма – накапливать силы и дальше биться на востоке, или пытаться удержать Херсонскую область. По мнению многих, россияне все же сосредоточатся на обороне Херсонской области.

Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. Он также отметил, что, по его мнению, оккупанты точно выбрали сидеть в обороне в Херсонской области, ведь этот регион, хоть и не был в планах оккупации, но важен для российских захватчиков.

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На мой взгляд, они выбрали содержание Херсонщины, поэтому и сейчас активно перекидывают туда оружие и технику. Оккупантам важно удержать Херсонскую область именно потому, что ее потеря может повлечь за собой очень серьезные политические последствия в Москве.

– отмечает Попович.

По его словам, в случае разгрома в Херсонской области российская элита начнет спрашивать, зачем вообще это все было.

"Ведь россияне положили в Украине уйму своей живой силы, а потеря Херсона будет означать и потерю Новой Каховки – главного водного хаба, из которого регулируется подача воды в Крым", – убежден Денис Попович.

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