Потеря Херсонщины будет иметь серьезные политические последствия для путина, – военный эксперт
российские оккупанты потеряли инициативу в битве за Донбасс, но перед ними дилемма – накапливать силы и дальше биться на востоке, или пытаться удержать Херсонскую область. По мнению многих, россияне все же сосредоточатся на обороне Херсонской области.
Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. Он также отметил, что, по его мнению, оккупанты точно выбрали сидеть в обороне в Херсонской области, ведь этот регион, хоть и не был в планах оккупации, но важен для российских захватчиков.
Читайте также россияне начнут отступать из Херсона только после тысячных потерь, – военный эксперт
На мой взгляд, они выбрали содержание Херсонщины, поэтому и сейчас активно перекидывают туда оружие и технику. Оккупантам важно удержать Херсонскую область именно потому, что ее потеря может повлечь за собой очень серьезные политические последствия в Москве.
– отмечает Попович.
По его словам, в случае разгрома в Херсонской области российская элита начнет спрашивать, зачем вообще это все было.
"Ведь россияне положили в Украине уйму своей живой силы, а потеря Херсона будет означать и потерю Новой Каховки – главного водного хаба, из которого регулируется подача воды в Крым", – убежден Денис Попович.
Детальнее о ситуации на фронтах войны: смотрите видео
Подготовка ВСУ к контрнаступлению продолжается
- Советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов сказал 24 каналу, что масштабное контрнаступление ВСУ на Юге уже не за горами. Во время него ВСУ не собираются использовать тактику, которой придерживается враг – уничтожение городов на 90%. Мы будем проводить некоторые операции, которые сейчас обсуждают, чтобы освободить наши территории с минимальными потерями.
- Уже вечером 26 июля стало известно, что ВСУ нанесли удары по крайне важному стратегическому объекту – Антоновскому мосту. Утром 27 июля это подтвердила представитель Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.
- В то же время пресс-секретарь ОК "Юг" заявляла, что контрнаступление на Херсонщине уже идет, но оно происходит в условиях тишины.