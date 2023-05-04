Единственное, что нельзя показать как победу: как потеря Крыма повлияет на судьбу Путина

Российская пропаганда превращает все неудачи своих военных на фронте в "победы". Впрочем, потеря Крымского полуострова — это то, что объяснить россиянам будет особенно сложно. На этот счет волнуется и сам Путин.

Об этом 24 Каналу рассказал российский политтехнолог и публицист Марат Гельман. По его словам, Путин не предполагал, что Украина сможет вернуть Крым, а потому постоянно подчеркивал его символическое значение для России.

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Самый болезненный удар для Путина

Российские пропагандисты уже долгое время готовят свое общество к предстоящему поражению. Так, в последнее время чаще стали говорить о преимуществах украинской армии, "локальном успехе" Украины во время контрнаступления и что вообще нельзя недооценивать ВСУ.

Такая риторика не удивляет, учитывая, например, последние события в Крыму – там сейчас постоянные взрывы на нефтебазах и не только. Похоже, и у россиян уже есть четкое понимание, что ВСУ будут увольнять полуостров. Утрата Крыма – это факт, который российским пропагандистам будет сложно объяснить.

Это, пожалуй, единственное, что нельзя будет оказать как победу. Путин сам виноват. Он так много говорил о символическом значении Крыма, что теперь его потеря станет концом Путина,

– подчеркнул Марат Гельман.

Он добавил, что ничего так больно не грянет по российскому диктатору как потеря Крымского полуострова.

Марат Гельман о потере Крыма и роли российской пропаганды: смотрите видео

Борьба за власть и распад России

Учредитель ППК "Вагнера" не только не недооценивает способности украинских военных, но и в своих заявлениях дискредитирует российских. Частью его всеобщего недовольства является и создание в России новых ПИК, а не усиление вагнеровцев. В частности, он начал рассказывать о ЧВК "Поток", созданном под руководством Газпрома.

По его словам, такие частные армии пригодятся российской элите в будущих боях за власть.

Кроме частных, есть еще территориальные армии. Думаю, что именно они будут первыми участниками конфликтов. То есть, когда условная Башкирия захочет отделиться от России и захочет постановить это силой, то окажется, что эти армии подчиняются башкирскому руководству,

– отметил политтехнолог.

По той же причине и лидер Чечни Рамзан Кадыров недавно заявил, что создает собственную армию.

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