Потерял руку: на Запорожье мужчина попал под катер

В селе Беленькое, что на Запорожье, мужчине ампутировали руку. Это случилось из-за того, что мужчина попал под моторную лодку.

Ему оказали помощь, однако спасти руку не удалось. Трагедия произошла 2 октября.

К теме Оборванные жизни и тяжелые травмы: в каком состоянии дети, пострадавшие в ужасном ДТП на Львовщине

На Запорожье мужчине ампутировали руку

В Запорожский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф поступило сообщение о ранении мужчины. 34-летний пострадавший на воде попал под моторную лодку в селе Беленькое Запорожского района.

Пострадавшему ампутировали правую верхнюю конечность, диагностировали закрытую травму грудной клетки, переломы ребер, пневмоторакс,

– говорится в сообщении.

Его доставили в больницу. На месте происшествия работала 1 фельдшерская и 1 реанимационная бригада.

Коротко о последних травматических инцидентах в Украине