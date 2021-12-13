Поток мигрантов в ЕС через Беларусь удалось остановить, – Боррель

Миграционный кризис на границе Беларуси и Польши удалось урегулировать. Это стало возможным благодаря совместным дипломатическим усилиям Европы.

Соответствующее заявление на пресс-конференции по итогам заседания Совета Евросоюза в Брюсселе сделал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

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Боррель об остановке потока мигрантов в ЕС

Нам удалось с помощью дипломатических усилий остановить поток (мигрантов – 24 канал) к границам ЕС через Беларусь,

– отметил дипломат.

Он добавил, что беженцев обманули пустыми обещаниями о том, что они смогут попасть в Европу. "Лукашенко не добился своего, и теперь проблемы у него", – добавил Боррель.

По словам дипломата, эта ситуация продемонстрировала, что, когда Европа действует вместе, то может достичь желаемых результатов.

Режим Лукашенко и в дальнейшем действует

Боррель также подчеркнул, что репрессии режима Александра Лукашенко в Беларуси продолжаются, а количество политзаключенных превысило 900. Он напомнил о решении выделить 30 миллионов евро на поддержку гражданского общества в Беларуси.

Миграционный кризис: кратко

Ситуация на границе Польши и Беларуси обострилась в начале ноября. Тогда тысячи мигрантов из стран Ближнего Востока пытались пересечь польскую границу.

Беженцы остаются там до сих пор. Периодически они пробуют прорваться через границу государств. Часто им в этом способствуют белорусские силовики.

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