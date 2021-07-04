Поток мигрантов из Беларуси растет: более 160 "студентов" бежали в Литву

Пограничники Литвы на границе с Беларусью за минувшие сутки поймали 162 нелегалов. Они хотели незаконно пересечь границу и почти у всех была одинаковая история, которую они рассказывали правоохранителям.

Третий день подряд иностранцы, которые пытаются незаконно въехать в Литву, обычно выбирают дороги через территорию муниципалитета Друскининкай. Впрочем, в отличие от предыдущих суток, мигранты не прибегают к бегству или сопротивлению силовикам.

Тем временем Агентство ЕС отправило Литве и Латвии подкрепление

Как мигранты объясняют свое нелегальное пересечение границы

Многие мигранты, задержанные пограничниками, рассказывают похожие истории о том, почему они выбрали Литву для своих незаконных странствий. Они якобы учились в высших учебных заведениях в Гродно.

По их словам, местные власти ввели новые денежные взносы для таких студентов. Их также якобы выселили из студенческих общежитий. Такие путешественники говорят, что, поскольку Гродно очень близко к Литве, они выбрали именно эту страну, а не, например, Польшу.

По предварительным данным, за последние три дня сотрудники границы задержали 316 нелегальных мигрантов. Все иностранцы пройдут тестирование на COVID-19 и будут изолированы в спецприютах.

Всего с начала года на границе Литвы с Беларусью задержали 1098 человек, рассказала глава МВД Агне Билотайте. Этот показатель почти в 12,5 раз выше, чем был за весь 2020 год.

Мигранты на границе с Литвой: коротко

В мае Лукашенко заявил, что Минск останавливал потоки наркотиков и мигрантов на границе с Литвой.

После нового пакета европейских санкций из-за задержания самолета с Романом Протасевичем, диктатор заявил, что больше не будет останавливать этот беспредел на границе.

Поэтому в течение июня Литва на незаконном пересечении границы из Беларуси в Литву поймала более 400 человек.

В основном мигранты-нелегалы происходят из Ирана, Ирака и Сирии.

3 июля 2021 года Литва объявила чрезвычайную ситуацию из-за мигрантов из Беларуси.