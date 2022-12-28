Путин создал себе ловушку: чем России обернется запрет продажи нефти участникам ограничения цены

Владимир Путин подписал закон, запрещающий продавать нефть странам и юридическим лицам, в контрактах которых предусмотрен предельный потолок цены на российскую нефть. Такой ответ он дал на антироссийские санкции, по сути, совершив добровольное эмбарго.

Страны, которые объявили потолок цены на росийськую нефть, они и объявили эмбарго России. США еще весной запретили покупку не только нефти, но и ее нефтепродуктов. Великобритания тоже. Об этом 24 каналу рассказал политолог Тарас Загородний.

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Ограничения Путина – бессмысленны

По его словам, Европейский союз объявил эмбарго вообще на поставку нефти и ввел его с 5 декабря.

Нефть они у России и так не покупают. Поэтому для кого Путин ввел это ограничение, непонятно,

– считает он.

Политолог отметил, что ЕС откажется от покупки нефтепродуктов у страны-агрессора в первом квартале следующего года.

"Поэтому Путин мог подписывать этот закон, или нет, он ничего не решил. Более того, он себе создал еще одну ловушку", – подчеркнул Загородний.

Покупатели будут требовать скидки

По его мнению, Китай и Индия, теоретические покупатели российской нефти, поймут простую вещь. Если Россия дополнительно себя ограничивает в поставках тем странам, которые установили потолок на цену, значит, у нее образуются избыточные запасы нефти, которые она не сможет продать все равно. Тогда они потребуют скидки.

Более того, сейчас они требуют скидок не с 80 или 90 долларов, такая цена у марки Brent была еще весной, а с 60 долларов.

– подчеркнул политолог.

Он считает, что сейчас Россию будут вынуждать торговать нефтью близко к цене себестоимости. А себестоимость у российской нефти относительно высока.

"К примеру, в странах Ближнего Востока месторождения нефти находятся неглубоко в земле. Ее не так трудно добывать, можно быстро перегрузить на танкеры и отправить по всему миру", – пояснил он.

По его словам, в России нефть и газ добывают в труднодоступных регионах. Затем ее доставляют в порты. Это означает, что их себестоимость составляет около 30 – 35 долларов.

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Безысходность российских нефтяников

"По разным данным, котировки этой нефти, которую готовы покупать другие покупатели, в частности Китай, составляет сейчас примерно 43 – 45 долларов. Они фактически торгуют на грани минимальной рентабельности", – рассказал Загородний.

Он отметил, что этим законом Путин дал Китаю и Индии возможность потребовать большую скидку.

Они понимают тупик российских нефтяников, которые вынуждены торговать на грани рентабельности,

– отметил политолог.

Он предположил, что Россия будет вынуждена снижать налоговую нагрузку с нефтяных компаний для того, чтобы они вообще могли добывать. Или снижать экспортную пошлину, которая есть в России, и этим нанесет удар по собственному бюджету.

"Это нужно будет сделать, чтобы у нефтяных компаний была хоть какая-то заинтересованность в продолжении эксплуатации тех скважин, которые уже есть у них", – пояснил Тарас Загородний.

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