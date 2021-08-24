"А потом наступит зима": последняя провинция Афганистана планирует сдаться талибам, – СМИ

Панджшер – последняя неподконтрольная боевикам провинция Афганистана – намерена сдаться "Талибану". Повстанцы понимают, что не продержатся, ведь у них не хватает ресурсов.

Один из лидеров афганского сопротивления – Ахмад Масуд – ищет пути урегулирования конфликта. Повстанцы готовы начать переговоры с террористами.

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Советник Масуда объяснил: дело в том, что для борьбы не хватает ресурсов. Панджшер может продержаться еще немного, однако силы – на стороне террористов.

Сейчас не 80-е или 90-е, у "Талибана" опытные бойцы. Расклад сейчас явно против Панджшера. Думаю, он продержится два-три месяца, а потом наступит зима,

– отметил советник.

Он также отметил: Масуд планирует капитулировать, однако хочет "сохранить честь".

Масуд ранее отверг ультиматум боевиков

Глава повстанцев в Панджшере Ахмад Масуд-младший – сын одного из руководителей афганского сопротивления в 1980-х Ахмада Шаха Масуда. Его в 2001 году убили боевики "Аль-Каиды".

Когда в 2021 году талибы захватили Афганистан, Масуд-младший заявил, что теперь – это его бой. Повстанец подчеркнул: "наши бойцы, старые и молодые моджахеды, здесь, в Панджшере, поднимают оружие".

Террористы 22 августа озвучили Масуду-младшему ультиматум: у него есть 4 часа на то, чтобы сдаться. В то же время лидер повстанцев не согласился на это.

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