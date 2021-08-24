"А потом наступит зима": последняя провинция Афганистана планирует сдаться талибам, – СМИ
Источник:The Telegraph
Панджшер – последняя неподконтрольная боевикам провинция Афганистана – намерена сдаться "Талибану". Повстанцы понимают, что не продержатся, ведь у них не хватает ресурсов.
Один из лидеров афганского сопротивления – Ахмад Масуд – ищет пути урегулирования конфликта. Повстанцы готовы начать переговоры с террористами.
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Советник Масуда объяснил: дело в том, что для борьбы не хватает ресурсов. Панджшер может продержаться еще немного, однако силы – на стороне террористов.
Сейчас не 80-е или 90-е, у "Талибана" опытные бойцы. Расклад сейчас явно против Панджшера. Думаю, он продержится два-три месяца, а потом наступит зима,
– отметил советник.
Он также отметил: Масуд планирует капитулировать, однако хочет "сохранить честь".
Масуд ранее отверг ультиматум боевиков
- Глава повстанцев в Панджшере Ахмад Масуд-младший – сын одного из руководителей афганского сопротивления в 1980-х Ахмада Шаха Масуда. Его в 2001 году убили боевики "Аль-Каиды".
- Когда в 2021 году талибы захватили Афганистан, Масуд-младший заявил, что теперь – это его бой. Повстанец подчеркнул: "наши бойцы, старые и молодые моджахеды, здесь, в Панджшере, поднимают оружие".
- Террористы 22 августа озвучили Масуду-младшему ультиматум: у него есть 4 часа на то, чтобы сдаться. В то же время лидер повстанцев не согласился на это.
Талибы захватили Афганистан: последние новости
- Боевики "Талибана" захватили самолеты и противотанковые ракеты США, которые остались на территории Афганистана. В то же время террористы не знают, что делать с добычей, ведь среди них нет профессиональных пилотов.
- Кроме того, боевики заявили, что планируют создать совет, в который войдут 12 террористов. Талибы не планируют возобновлять пост президента.
- Террористы также пригрозили последствиями, если США не выведут войска до 31 августа.