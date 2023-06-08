Лодку затащило под баржу: во время эвакуации в Херсонской области погибли двое военных

Во время спасения жителей Херсонской области погибли двое военных. Когда они направлялись людям на помощь, их лодку течением затянуло под баржу.

Во время спасения херсонцев 7 июня погиб украинский военный Владимир Кавулич – начальник координационного штаба добровольческого формирования "Фемида" в составе 124-й бригады ТрО, а также его собрат с позывным "Юг". Об этом в сети сообщила супруга погибшего Анастасия.

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После подрыва ГЭС мужчины смогли спасти более сотни жизней

Анастасия рассказала, что когда россияне взорвали Каховскую ГЭС, Владимир Кавулич и "Юг" организовали спасательную операцию. Однако, к сожалению, сами стали жертвами водной стихии.

7 июня, когда бойцы отправлялись на помощь жителям Херсонской области, их лодка попала в сильное течение и защитники погибли.

Вчера погиб мой муж. Когда враг взорвал Каховскую ГЭС, они с собратьями организовали спасательную операцию по сохранению жизней гражданского населения и животных, пострадавших в результате техногенной катастрофы.

– рассказала жена героя.

Без отца остался маленький сын

Под руководством Владимира Кавулич удалось спасти около 130 херсонцев.

У бойца остались жена и сын Лев. В мирную жизнь 5 июля Владимир и Анастасия могли бы праздновать годовщину отношений.

Он был самым любящим и верным мужем. Лучшим папой для нашего сыночка Льва. Не буду писать здесь о личных моментах, ведь всю нашу жизнь не вместить в один пост. 5-го июля было бы 10 лет, как мы вместе, а 1-го сентября мы праздновали бы 8-ю годовщину брака,

– написала Анастасия.

Что известно о погибших в результате Каховской ГЭС

Во временно оккупированных Олешках официально известно о 9 погибших гражданских.

В Новой Каховке сообщили о 1 погибшей женщине – она была лежачей.

На подконтрольной Украине территории также есть жертвы: кроме погибших двух военных, в селе Васильевка Николаевской области, которое тоже затопило, погиб мужчина, что накануне отказался от эвакуации. Также при эвакуации из Херсонской области потеряла сознание и умерла женщина. Вероятно, в результате стресса.

Таким образом, известно о 14 жертвах катастрофы. К сожалению, количество погибших еще может возрасти.

24 Канал выражает соболезнования родным и друзьям погибших. Вечная память.