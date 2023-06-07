Воин ТрО передал дроном еду матери с детьми на крыше в затопленных Алешках: впечатляющие кадры

7 июня 2023, 16:09
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Россияне бросили людей с оккупированных территорий на произвол судьбы. Пока оккупанты ничего не делают, украинские военные пытаются помочь людям на Левом берегу Днепра, чем могут. Защитник сумел дроном передать еду женщине с детьми, которые застряли на крыше.

Пилот теробороны сумел передать сверток с едой маме с детьми, которые застряли на чердаке своего дома в затопленных Алешках. Об этом пишет 24 Канал.

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Защитники показали новое видео с Алешек

Ранее сеть всколыхнуло видео, как мама с сыном умоляли о помощи на крыше своего дома. Поскольку город находится под оккупацией, украинские спасатели, военные и волонтеры не могут добраться до них.

Однако бойцы 406-й бригады нашли выход и с помощью дрона они передали маме и детям питьевую воду. Это было сложно, но удалось.

Защитники не сдались. После этого пилот ТрО также послал к семье дрон, однако уже с едой.

На видео видно, как мама пытается поймать сверток и корректирует движения беспилотника. Когда она поймала зеленый сверток, то крепко его обняла.

Важно! Вода продолжает прибывать, поэтому семью необходимо эвакуировать как можно быстрее. Военные передали координаты, по которым можно их найти – 46°36'30.096 п.ш. 32°39'0.607 с.д.

Какая ситуация в Алешках

  • После подрыва Каховской ГЭС российскими войсками во временно оккупированных Алешках начала очень быстро прибывать вода. Город расположен в низине, в результате чего город быстро уходит под воду.
  • Оккупанты никак не эвакуируют людей. Местные жители выбрались на крыши зданий, чтобы иметь хоть какой-то шанс на спасение и умоляют о помощи в телеграм-каналах. К сожалению, украинские службы не могут ничем помочь, ведь населенный пункт под контролем российских войск.
  • Оккупанты не только не эвакуируют население, но и цинично заявляют об отсутствии "опасности". Более того, они никого не выпускают из города.
  • По словам местных жителей, в некоторых районах вода уже поднялась выше чем на 3 метра. Из города выездов нет, а чуть дальше, в других населенных пунктах, оккупанты установили свои блокпосты и не позволяют людям выезжать из Алешек. Также известно, что россияне не пропускают людей на автомобилях, которые вчера самостоятельно выехали в Раденск и Копани.
  • В Голой Пристани такая же трагическая ситуация, как в Алешках. Люди умоляют о помощи, однако россиянам, которые называют себя "освободителями", на них безразлично.

 

Автор: Анастасія Кушпіт