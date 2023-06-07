Воин ТрО передал дроном еду матери с детьми на крыше в затопленных Алешках: впечатляющие кадры

Россияне бросили людей с оккупированных территорий на произвол судьбы. Пока оккупанты ничего не делают, украинские военные пытаются помочь людям на Левом берегу Днепра, чем могут. Защитник сумел дроном передать еду женщине с детьми, которые застряли на крыше.

Пилот теробороны сумел передать сверток с едой маме с детьми, которые застряли на чердаке своего дома в затопленных Алешках. Об этом пишет 24 Канал.

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Защитники показали новое видео с Алешек

Ранее сеть всколыхнуло видео, как мама с сыном умоляли о помощи на крыше своего дома. Поскольку город находится под оккупацией, украинские спасатели, военные и волонтеры не могут добраться до них.

Однако бойцы 406-й бригады нашли выход и с помощью дрона они передали маме и детям питьевую воду. Это было сложно, но удалось.

Защитники не сдались. После этого пилот ТрО также послал к семье дрон, однако уже с едой.

На видео видно, как мама пытается поймать сверток и корректирует движения беспилотника. Когда она поймала зеленый сверток, то крепко его обняла.

Какая ситуация в Алешках

После подрыва Каховской ГЭС российскими войсками во временно оккупированных Алешках начала очень быстро прибывать вода. Город расположен в низине, в результате чего город быстро уходит под воду.

Оккупанты никак не эвакуируют людей. Местные жители выбрались на крыши зданий, чтобы иметь хоть какой-то шанс на спасение и умоляют о помощи в телеграм-каналах. К сожалению, украинские службы не могут ничем помочь, ведь населенный пункт под контролем российских войск.

Оккупанты не только не эвакуируют население, но и цинично заявляют об отсутствии "опасности". Более того, они никого не выпускают из города.

По словам местных жителей, в некоторых районах вода уже поднялась выше чем на 3 метра. Из города выездов нет, а чуть дальше, в других населенных пунктах, оккупанты установили свои блокпосты и не позволяют людям выезжать из Алешек. Также известно, что россияне не пропускают людей на автомобилях, которые вчера самостоятельно выехали в Раденск и Копани.

В Голой Пристани такая же трагическая ситуация, как в Алешках. Люди умоляют о помощи, однако россиянам, которые называют себя "освободителями", на них безразлично.

Вода продолжает прибывать, поэтому семью необходимо эвакуировать как можно быстрее. Военные передали координаты, по которым можно их найти – 46°36'30.096 п.ш. 32°39'0.607 с.д.