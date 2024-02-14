Осталось разве что "маслянистое пятно": оккупанты подтверждают уничтожение "Цезаря Куникова"

Утром 14 февраля ГУР совместно с ВСУ провели операцию и потопили российский корабль "Цезарь Куников". Оккупанты начали сами подтверждать это.

В Главном управлении разведки поделились свежими перехватами разговоров оккупантов. В них они обсуждают, что от вражеского судна после атаки спецназовцев ГУР МО Украины осталось лишь “маслянистое пятно”.

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Визуальный осмотр места затопления корабля осуществляют вертолеты Ка-52 и Ми-8 государства-агрессора.

Наблюдаю обломки и маслянистое пятно,

– констатирует российский пилот.

Согласно информации ГУР, большой десантный корабль "Цезарь Куников" в течение десяти дней находился на стоянке у специализированной причальной стенки, где оккупанты загружают корабли военным вооружением и техникой.

Соответственно, в момент удара судно было загружено.

ВМС иронично прокомментировали уничтожение корабля "Цезарь Куников"