Осталось разве что "маслянистое пятно": оккупанты подтверждают уничтожение "Цезаря Куникова"
Источник:ГУР
Утром 14 февраля ГУР совместно с ВСУ провели операцию и потопили российский корабль "Цезарь Куников". Оккупанты начали сами подтверждать это.
В Главном управлении разведки поделились свежими перехватами разговоров оккупантов. В них они обсуждают, что от вражеского судна после атаки спецназовцев ГУР МО Украины осталось лишь “маслянистое пятно”.
Смотрите также Не может безнаказанно ходить по украинским водам, – Павлюк о утонувшем БДК "Цезарь Куников"
Визуальный осмотр места затопления корабля осуществляют вертолеты Ка-52 и Ми-8 государства-агрессора.
Наблюдаю обломки и маслянистое пятно,
– констатирует российский пилот.
Согласно информации ГУР, большой десантный корабль "Цезарь Куников" в течение десяти дней находился на стоянке у специализированной причальной стенки, где оккупанты загружают корабли военным вооружением и техникой.
Соответственно, в момент удара судно было загружено.
ВМС иронично прокомментировали уничтожение корабля "Цезарь Куников"
- Вооруженные Силы Украины совместно с подразделениями ГУР уничтожили российский корабль "Цезарь Куников". Произошло это прямо в день смерти советского офицера Цезаря Львовича Куникова, в честь которого и названо судно.
- Вследствие атаки дронами "Цезарь Куников" получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть. После уничтожения вражеского судна в Черном море из 13 кораблей Черноморского флота "в строю" остались только пять единиц.
- По словам представителя Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука, коллеги из Главного управления разведки в очередной раз отработали по очередному лишнему объекту в Черном море. Он иронично прокомментировал уничтожение вражеского корабля и процитировал Путина.