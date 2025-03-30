США разгневались на Украину из-за потопления "Москвы": в ВМС отреагировали на статью в NYT

Издание NYT написало, что в Вашингтоне были недовольны потоплением российского крейсера "Москва" украинскими Силами обороны. В США разгневались, что Киев сделал это, не предупредив их.

В эфире телемарафона представитель ВМС Дмитрий Плетенчук прокомментировал публикацию в The New York Times. По его словам, не вся информация подана зарубежным изданием является правдивой, передает 24 Канал.

Смотрите также ВСУ вошли на Курщину с американской техникой, несмотря на запрет США, – NYT

Что говорят в ВМС

Плетенчук отрицает, что Украина якобы получила от американцев координаты по размещению крейсера "Москва".

"Операция эта была спланирована и выполнена исключительно ВМС. Мы, конечно, согласовывали нанесение огневого поражения с нашим высшим руководством", – рассказал военный.

Также Плетенчук опроверг сообщения, что Киев якобы должен был согласовывать свой удар по крейсеру с Вашингтоном.

Напомним, что крейсер "Москва" входил в состав Черноморского флота России и был его флагманом. 13 апреля 2022 года ВМС Украины нанесли по крейсеру удар двумя крылатыми противокорабельными ракетами Р-360 "Нептун". Крейсер перевернулся и затонул.

Как пишет NYT, атака на российский корабль удивила американских чиновников, поскольку США не планировали позволять такие удары по символам российской мощи. Этот инцидент стал неожиданностью для Вашингтона и вызвал панику, поскольку там не ожидали, что Украина имеет ракеты, способные поражать такие цели.