Такое мнение высказал народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев. Он также прокомментировал возможности предоставления Украине Плана действий относительно членства в НАТО и принятия закона о статусе олигарха.

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О налоговой амнистии

Ни один коррумпированный судья, прокурор, чиновник, депутат не сможет этого сделать. Конечно, это не касается людей, которые держат тысячу долларов в матрасе. Это касается тех, кто в бизнесе заработал много денег и делал то, что называется "оптимизацией налогов". То есть просто не показывал доходы из-за того, что у нас была неуклюжей налоговая система. Она была коррумпированной, непрозрачной.

Люди оптимизировали, выводили деньги просто в кэш. Мы им говорим: "Друзья, мы все понимаем о старых временах. Приносите деньги в банки, пожалуйста – к вам вопросов никаких". 5% – это просто мизерный налог.

Чиновники и политики не смогут этого сделать. Они как подпадали под уголовную ответственность за украденное, так и будут продолжать. Это для бизнеса. Все, перевернули страницу. Сейчас живем с нормальными налогами, которые мы, надеюсь, решим в ближайшее время. Уже начали это делать, думаю, что в 2022 году закончим.

Закон о налоговой амнистии: детали

• Депутаты 15 июня

• В период с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года будет проведено единовременное добровольное декларирование активов физических лиц, которые они получили до 1 января 2021 года. Однако из которых не были уплачены налоги.

• Также лица должны будут уплатить единовременный сбор 5% относительно активов, размещенных на счетах украинских банков; 9% для размещенных за рубежом; 2,5% по стоимости государственных облигаций, приобретенных в период с 1 января 2021 года по 20 июня 2022 года. • Депутаты 15 июня проголосовали законопроект №5153 , который предусматривает налоговую амнистию.• В период с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года будет проведено единовременное добровольное декларирование активов физических лиц, которые они получили до 1 января 2021 года. Однако из которых не были уплачены налоги.• Также лица должны будут уплатить единовременный сбор 5% относительно активов, размещенных на счетах украинских банков; 9% для размещенных за рубежом; 2,5% по стоимости государственных облигаций, приобретенных в период с 1 января 2021 года по 20 июня 2022 года.

О Плане действий по членству в НАТО

Когда Украина получит План действий по членству в НАТО, это будет настоящая победа. Тогда количество процессов в государстве качественно изменится. Страна, которая выполняет ПДЧ, отличается от тех, которые и не начинали его выполнять. Тогда начинается настоящий прогресс, как, например, в Албании. Я убежден почти на 100%, что мы имеем все шансы при президенте Зеленском получить ПДЧ. Тогда начнется движение вперед. В частности, политические процессы изменятся.

Очень важно, чтобы Украина вступила в Европейский Союз и Организацию Североатлантического договора. Ведь это кардинально изменит ситуацию. В частности между различными частями Европы появится равенство.

Центральная и Восточная Европа впервые начнут иметь равный голос с так называемой "старой" Европой. Нужно понимать, что страны Центральной и Восточной Европы – это государства, которые точно знают, насколько опасна Россия. Она является классическим фашистским режимом. Это очень боятся признавать в Европе.

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О президентских амбициях Разумкова

Я знаю Дмитрия Разумкова достаточно долго. Я не верю, что он вообще об этом думает (о президентстве – 24 канал). Потому что он профессиональный человек. Нет никаких оснований полагать, что у него есть хоть какой-то шанс получить что-то на выборах президента.

То, что Разумков может пойти на парламентские выборы отдельно от "Слуги народа", я бы это предательством не счел. Но он достаточно умен, чтобы понимать, что шансов выиграть президентские выборы у него нет никаких. А наоборот – есть шансы себе опорочить репутацию и потерять политический рейтинг. Идея, что Разумков создает некую политическую конкуренцию Зеленскому как будущий кандидат в президенты – ошибочна.

Обратите внимание! В СМИ распространяется информация, что Дмитрий Разумков намерен баллотироваться в президенты. "НВ" со ссылкой на источники в Офисе Президента сообщили, что глава государства спросил у спикера Верховной Рады, планирует ли он выдвигать свою кандидатуру на президентские выборы в 2024 году.