Таку думку висловив народний депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв. Він також прокоментував можливості надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО і прийняття закону про статус олігарха.

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Про податкову амністію

Жоден корумпований суддя, прокурор, чиновник, депутат не зможе цього зробити. Звичайно, що це не стосується людей, які тримають тисячу доларів у матраці. Це стосується тих, хто в бізнесі заробив багато грошей і робив те, що називається "оптимізацією податків". Тобто просто не показував доходи через те, що в нас була недолугою податкова система. Вона була корумпованою, непрозорою.

Люди оптимізували, виводили гроші просто в кеш. Ми їм кажемо: "Друзі, ми все розуміємо про старі часи. Приносьте гроші в банки, будь ласка – до вас питань ніяких". 5% – це просто мізерний податок.

Чиновники і політики не зможуть цього зробити. Вони як підпадали під карну відповідальність за вкрадене, так і продовжуватимуть. Це для бізнесу. Все, перегорнули сторінку. Зараз живемо з нормальними податками, які ми, сподіваюся, владнаємо найближчим часом. Вже почали це робити, думаю, що у 2022 році закінчимо.

Закон про податкову амністію: деталі • Депутати 15 червня

• У період з 1 вересня 2021 до 1 вересня 2022 року буде проведено одноразове добровільне декларування активів фізичних осіб, які вони набули до 1 січня 2021 року. Проте з яких не були сплачені податки.

• Також особи повинні будуть сплатити одноразовий збір: 5% щодо активів, розміщених на рахунках українських банків; 9% для розміщених за кордоном; 2,5% щодо вартості державних облігацій, придбаних у період з 1 січня 2021 року до 20 червня 2022 року. • Депутати 15 червня проголосували законопроєкт №5153 , який передбачає податкову амністію.період з 1 вересня 2021 до 1 вересня 2022 року буде проведено одноразове добровільне декларування активів фізичних осіб, які вони набули до 1 січня 2021 року. Проте з яких не були сплачені податки.Також особи повинні будуть сплатити одноразовий збір: 5% щодо активів, розміщених на рахунках українських банків; 9% для розміщених за кордоном; 2,5% щодо вартості державних облігацій, придбаних у період з 1 січня 2021 року до 20 червня 2022 року.

Про План дій щодо членства в НАТО

Коли Україна отримає План дій щодо членства в НАТО, це буде справжня перемога. Тоді кількість процесів у державі якісно зміниться. Країна, яка виконує ПДЧ, відрізняється від тих, хто і не починав його виконувати. Тоді починається справжній прогрес, як-от було в Албанії. Я переконаний майже на 100%, що ми маємо всі шанси за президента Зеленського отримати ПДЧ. Тоді почнеться рух вперед. Зокрема, політичні процеси зміняться.