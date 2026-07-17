О таком намерении Никита Потураев сообщил в интервью Цензор.НЕТ.

Как народный депутат обосновал свое решение?

Никита Потураев заявил о намерении присоединиться к Силам обороны Украины после завершения работы в парламенте. Об этом он сказал в контексте дальнейших планов после сложения мандата.

По словам 55-летнего политика, речь идет именно о пути через систему рекрутинга, в частности через ресурс "Территория рекрутинга". Пока Потураев не уточняет ни возможное направление, которое выберет в армии, ни сроки такого решения.

Я думаю, что найдется место для любого мужчины, способного выполнять работу в армии. Мои поступки у многих вызывали разные оценки – но я делаю то, что считаю нужным. И, в принципе, мне безразлично многое из того, что обо мне думают. Буду работать на победу страны, где бы я ни был,

– пояснил Потураев.

Отвечая на вопрос, планирует ли он и в дальнейшем работать в большой политике, экс-председатель комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики ответил, что сейчас главное – "понимать, где ты можешь принести максимальную пользу для победы".

Напомним, Никита Потураев 16 июля подал заявление об отставке с поста народного депутата. Это решение может быть связано с несогласием с последними кадровыми изменениями, заявил нардеп Ярослав Железняк.