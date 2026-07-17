Про такий намір Микита Потураєв повідомив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Як своє рішення обґрунтував нардеп?

Микита Потураєв заявив про намір долучитися до Сил оборони України після завершення роботи в парламенті. Про це він сказав у контексті подальших планів після складання мандата.

За словами 55-річного політика, йдеться саме про шлях через систему рекрутингу, зокрема через ресурс "Територія рекрутингу". Наразі Потураєв не уточнює ані можливий напрям, що обере в армії, ані строки такого рішення.

Я думаю, що знайдеться місце для будь-якого чоловіка, який здатний виконувати роботу в армії. Мої вчинки у багатьох викликали різні оцінки – але я роблю те, що вважаю за потрібне. І, в принципі, мене не обходить багато з того, що про мене думають. Буду працювати на перемогу країни, де б я не був,

– пояснив Потураєв.

Коментуючи, чи планує він й надалі працювати у великій політиці, ексголова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики відповів, що наразі головне – "розуміти, де ти можеш принести максимальну користь для перемоги".

Нагадаємо, Микита Потураєв 16 липня подав заяву про складання своїх повноважень як народного депутата. Рішення може бути пов'язане із незгодою щодо останніх кадрових змін, заявив нардеп Ярослав Железняк.