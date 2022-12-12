Поваленные деревья и отключение света: какого бедствия натворила непогода на Львовщине
Источник:Максим Козицкий
В выходные во Львовской области прошли снегопады и ледяной дождь. Из-за налипания мокрого снега и обледенения проводов без электроэнергии остались многие населенные пункты региона.
По состоянию на 13 часов 12 декабря во Львовской области полностью без света остались 84 населенных пункта, а еще 100 – частично. Об этом сообщил глава ОВА Максим Козицкий.
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На Львовщине отключение света из-за непогоды
В результате налипания мокрого снега и обледенения проводов во Львовской области массовые отключения света. Без электроснабжения 184 населенных пункта. В частности:
- 84 – полностью;
- 100 – частично.
В настоящее время над восстановлением питания работают 288 энергетиков. Кроме того, к работе привлекли 100 единиц техники.
Снегопады и ледяной дождь, которые прошли в области на выходных, также вызвали древопад. В службе автомобильных дорог сообщили, что на территории региона уже убрали 28 деревьев, которые мешали движению транспорта.
В ночь на понедельник, 12 декабря, пути области расчищали сразу 98 спецмашин и 107 рабочих. В настоящее время практически все автодороги расчищены.
Сложнее ситуация на направлениях Львов – Шегини и Львов – Мостиска. Там грузовики, которые едут в сторону границы, стоят в очереди не на обочине, а на проезжей части, поэтому подрядчики не могут очистить от снега дорожное покрытие. В горной части области дороги проездные,
– подчеркнул Максим Козицкий.
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Последствия снегопада во Львове
- 11 декабря во Львове произошли падения деревьев из-за непогоды. Часть из них привалила автомобили.
- В Патрульной полиции сообщили, что на Стуса, 38, дерево перекрыло одну полосу и оборвало провода. Похожая ситуация сложилась и на Рудницкого, 34.
- Кроме того, на электросетях города налипание глыб. Жителей и гостей Львова призывают ни в коем случае не трогать оборванные линии электропередач.
- Из-за обледенения контактной сети 11 декабря перестали курсировать трамваи и троллейбусы.