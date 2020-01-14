Возвращение тел погибших в катастрофе в Иране может длиться месяцы, – Трюдо

Возвращение тел погибших в катастрофе украинского самолета вблизи аэропорта Тегерана может занять много времени. В авиакатастрофе погибли 176 человек.

Репатриация тел для захоронения может продолжаться "недели, а может, и месяцы". Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает Global News.

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Трюдо подчеркнул, что в центре внимания для него и правительства Канады остаются жертвы катастрофы. Он также добавил, что сейчас важно "получить ответы".

Горе, которое они (близкие погибших, – ред.) переживают, сейчас не следует утешать. Они хотят ответов, они выразили гнев и возмущение, а также неизмеримые страдания. Мне больно, как и всем канадцам. Я злой, как и все канадцы. Но в отличие от многих людей у ​​меня есть работа, которая сможет помочь этим семьям непосредственно,

– сказал он.

Премьер-министр Канады также отметил, если бы не было эскалации в регионе, то все, кто летел на борту самолета МАУ, вернулись бы домой живыми.

"Если бы не было напряженности, если бы в последнее время не было эскалации в регионе, эти канадцы сейчас бы приехали домой со своими семьями. Это то, что происходит, когда у вас конфликт и война", – подчеркнул Трюдо.

Отметим, на борту самолета МАУ, который упал в Иране, были 63 гражданина Канады.

Украина передала Ирану образцы ДНК для опознания жертв-украинцев утром 11 января. Президент Владимир Зеленский надеется, что иранская сторона сможет быстрее идентифицировать тела наших граждан и вернуть их на следующей неделе – до 19 января.

Что надо знать о крушении самолета МАУ в Иране

Украинский самолет МАУ разбился близ Тегерана 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни. Самолет направлялся из Тегерана в Киев. Впоследствии власти Ирана признали – самолет "случайно" сбили несколькими ракетами. Погибли все 176 человек, находившиеся на борту самолета: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших было 11 украинцев: 9 членов экипажа и 2 пассажирки.

Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции. Президент Ирана Хасан Рухани извинился перед украинцами за катастрофу и заверил в справедливом расследовании аварии, наказании виновных и в предоставлении компенсации.

Перед этим конфликт вспыхнул между США и Ираном. Самолет сбили через несколько часов после того, как Иран обстрелял военные базы США в Ираке. Так Тегеран отомстил за ликвидацию иранского генерала Касема Сулеймани 3 января, что было личным решением американского лидера Дональда Трампа.