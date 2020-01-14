Повернення тіл загиблих в катастрофі в Ірані може тривати місяці, – Трюдо

Повернення тіл загиблих у катастрофі українського літака поблизу аеропорту Тегерану може потребувати багато часу. В авіакатастрофі загинули 176 осіб.

Репатріація тіл для поховання може тривати "тижні, а може, й місяці". Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє Global News.

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Трюдо наголосив, що у центрі уваги для нього та уряду Канади залишаються жертви катастрофи. Він також додав, що зараз важливо "отримати відповіді".

Горе, яке вони (близькі загиблих, – ред.) переживають, зараз не слід втішати. Вони хочуть відповідей, вони висловили гнів і обурення, а також незмірні страждання. Мені боляче, як і всім канадцям. Я злий, як і всі канадці. Але на відміну від багатьох людей у мене є робота, яка зможе допомогти цим сім'ям безпосередньо,

– сказав він.

Прем’єр-міністр Канади також наголосив, якщо б не було ескалації у регіоні, то усі, хто летів на борту літака МАУ, повернулися б додому живими.

"Якби не було напруженості, якби останнім часом не було ескалації в регіоні, ці канадці зараз би приїхали додому зі своїми родинами. Це те, що відбувається, коли у вас конфлікт і війна", – наголосив Трюдо.

Зазначимо, на борту літака МАУ, який зазнав падіння в Ірані, були 63 громадянина Канади.

Україна передала Ірану зразки ДНК задля розпізнання жертв-українців вранці 11 січня. Президент Володимир Зеленський сподівається, що іранська сторона зможе якнайшвидше ідентифікувати тіла наших громадян та повернути їх наступного тижня – до 19 січня.

Що треба знати про трагедію літака МАУ в Ірані

Український літак МАУ розбився поблизу Тегерана 8 січня невдовзі після вильоту з аеропорту Імама Хомейні. Літак прямував з Тегерана до Києва. Згодом влада Ірану визнала – літак "випадково" збили кількома ракетами. Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед загиблих було 11 українців: 9 членів екіпажу та 2 пасажирки.

Відповідальність за скоєне взяв на себе Корпус вартових ісламської революції. Президент Ірану Хасан Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та запевнив у справедливому розслідуванні аварії, покаранні винних та в наданні компенсації.

Перед цим конфлікт спалахнув між США та Іраном. Літак збили через кілька годин після того, як Іран обстріляв військові бази США в Іраку. Так Тегеран помстився за ліквідацію іранського генерала Касема Сулеймані 3 січня, що було особистим рішенням американського лідера Дональда Трампа.