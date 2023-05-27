Мобилизация продолжается: кто имеет право вручать повестку и в каком случае ее можно обжаловать

Во время военного положения и мобилизации в Украине повестку могут вручать не только работники ТЦК и СП (бывших военкоматов). Есть обстоятельства, при которых можно обжаловать этот документ.

Кто же может вручить повестку и в каком случае возможно ее обжалование, информирует 24 Канал. Заметим, что военное положение и общую мобилизацию в Украине продлили до 18 августа 2023-го.

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Список уполномоченных на вручение повестки лиц

В соответствии с постановления Кабинета Министров 1487 от 30 декабря 2022 года, кроме работников ТЦК и СП, также сообщить о вызове призывника или военнообязанного и вручить повестку могут:

исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов, если они получили соответствующее ТЦК и СП;

руководители государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций также при наличии соответствующего распоряжения. Кстати, к ним могут относиться и учебные заведения.

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Когда можно оспорить повестку

Важно понимать, что повестка не есть решением или действием органа власти, поэтому сама по себе не обжалуется. Однако если территориальный центр комплектования допустил другие нарушения, например, мобилизовал человека без прохождения военно-врачебной комиссии или проигнорировал основания для отсрочки, то именно эти действия можно обжаловать.