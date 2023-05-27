Хто ж саме може вручити повістку та в якому випадку можливе її оскарження, інформує 24 Канал. Зауважимо, що воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили до 18 серпня 2023-го.

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Перелік уповноважених на вручення повістки осіб

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів 1487 від 30 грудня 2022 року, окрім працівників ТЦК та СП, також сповістити про виклик призовника чи військовозобов'язаного та вручити повістку можуть:

виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, якщо вони отримали відповідне ТЦК та СП;

керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій — також за наявності відповідного розпорядження. До речі, до них можуть належати й заклади освіти.

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Коли можна оскаржити повістку

Важливо розуміти, що повістка не є рішенням чи дією органу влади, тому сама по собі не оскаржується. Однак, якщо територіальний центр комплектування допустив інші порушення, наприклад, мобілізував людину без проходження військово-лікарської комісії, або проігнорував підстави для відстрочки, то саме ці дії можна оскаржувати.