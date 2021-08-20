На повестке дня СНБО нет отстранения главы КГГА, – Разумков

Мэр Киева Виталий Кличко предполагал, что на заседании СНБО, которое состоится 20 августа, могут рассмотреть вопрос о его отстранении с должности главы КГГА. Однако глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что такого вопроса в повестке дня нет.

Об этом Дмитрий Разумков рассказал на брифинге. По его словам, все может измениться, однако об этом уже стоит говорить после заседания СНБО.

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Повестку дня могут изменить

Спикер Верховной Рады рассказал, что до начала заседания СНБО, которое должно собраться на 16:30, могут внести изменения в повестку дня. Если сейчас вопроса об увольнении главы КГГА нет, то он может появиться.

Не исключено, что изменения в повестку дня могут произойти, но увидим,

– сообщил Разумков.

Последние новости КГГА:

Правоохранители уже несколько раз наведывались с обысками в КГГА из-за подозрений в незаконном завладении бюджетными средствами и коррупции.

Мэр столицы Виталий Кличко назвал такие действия давлением со стороны центральной власти.

Из-за скандалов с дрифтом на Софийской площади, инсталляцией в советском стиле на Аллее Героев Небесной Сотни и установлением сцены на возможной могиле, Минкульт обвинил КГГА в попытках сорвать празднование Дня Независимости.

Также Кличко заявил, что его могут отстранить с должности главы КГГА на заседании СНБО, которое состоится 20 августа 2021 года.

Мэр Киева и глава КГГА Виталий Кличко заявил, что его пригласили на заседание СНБО. Однако ему пришлось отказаться из-за того, что предупредили слишком поздно.