Общая мобилизация в Украине: как законно обжаловать повестку, выданную на блокпосте
В Украине продолжается проведение общей мобилизации. Повестку военнообязанному могут вручить в любом месте – даже на блокпосте.
Если вручили повестку на блокпосте, военнообязанные могут обжаловать этот документ. Подробнее о том, как это сделать – расскажет 24 Канал.
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Как обжаловать повестку, выданную на блокпосте
Когда мужчина получил повестку на блокпосте, он должен обратиться в военкомат. Если документ неправильно заполнен или его вручило неуполномоченное лицо – повестку можно обжаловать.
Для этого необходимо обратиться в военкомат, Минобороны или Нацполицию.
Кто не может вручать повестки
- военные на блокпостах,
- таможенники,
- полицейские.
Отметим, что выдать повестку могут только представители военкомата или представители органа местного самоуправления.
Если повестку выписало неуполномоченное лицо или в нем есть ошибка – должен быть составлен соответствующий акт с указанием причины отказа. В то же время в этот момент должно быть около двух свидетелей.
Какие есть виды повесток
- повестка для уточнения данных – их вручают для уточнения и обновления информации о составе семьи, состоянии здоровья, месте работы и т.п.;
- повестка на прохождение военно-врачебной комиссии – она выдается за подписью начальника регионального ТЦК и СП. Получив такую повестку, мужчина должен пройти медицинское освидетельствование. Кроме того, военнообязанному также вручают карту исследования и медицинского осмотра. После прохождения обследования военнообязанный получит вывод о годности, негодности или ограниченной годности к службе;
- повестка для призыва на срочную военную службу – именно ее вручение предусматривает призыв на срочную военную службу. Однако сейчас такие повестки не выдают – из-за всеобщей мобилизации призыв на срочную военную службу не проводится;
- мобилизационное распоряжение – такой вид повесток вручают военнообязанным после прохождения медицинского обследования и при условии, что он был признан годным к службе.