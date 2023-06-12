Общая мобилизация в Украине: как законно обжаловать повестку, выданную на блокпосте

В Украине продолжается проведение общей мобилизации. Повестку военнообязанному могут вручить в любом месте – даже на блокпосте.

Если вручили повестку на блокпосте, военнообязанные могут обжаловать этот документ. Подробнее о том, как это сделать – расскажет 24 Канал.

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Как обжаловать повестку, выданную на блокпосте

Когда мужчина получил повестку на блокпосте, он должен обратиться в военкомат. Если документ неправильно заполнен или его вручило неуполномоченное лицо – повестку можно обжаловать.

Для этого необходимо обратиться в военкомат, Минобороны или Нацполицию.

Кто не может вручать повестки

военные на блокпостах,

таможенники,

полицейские.

Отметим, что выдать повестку могут только представители военкомата или представители органа местного самоуправления.

Если повестку выписало неуполномоченное лицо или в нем есть ошибка – должен быть составлен соответствующий акт с указанием причины отказа. В то же время в этот момент должно быть около двух свидетелей.

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