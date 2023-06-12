Якщо вручили повістку на блокпості, то військовозобов'язані можуть оскаржити цей документ. Детальніше про те, як це зробити – розповість 24 Канал.
Важливо Поштою, СМС і через родичів: види повісток, як їх вручають і що обов'язково мають вказати
Як оскаржити повістку, видану на блокпості
Коли чоловік отримав повістку на блокпості, він має звернутись до військкомату. Якщо документ неправильно заповнений або його вручила неуповноважена особа – повістку можна оскаржити.
Для цього необхідно звернутись у військкомат, Міноборони або Нацполіцію.
Хто не може вручати повістки
- військові на блокпостах,
- митники,
- поліцейські.
Зауважимо, що видати повістку можуть лише представники військкомату або представники органу місцевого самоврядування.
Якщо повістку виписала неуповноважена особа або в ній є помилка – має бути складений відповідний акт із вказівкою причини відмови. Водночас у цей момент має бути поряд два свідки.
Які є види повісток
- повістка для уточнення даних – їх вручають для уточнення та оновлення інформації про склад сім'ї, стан здоров'я, місце роботи тощо;
- повістка на проходження військово-лікарської комісії – вона видається за підписом начальника регіонального ТЦК та СП. Отримавши таку повістку, чоловік має пройти медичний огляд. Окрім того, військовозобов'язаному також вручають картку дослідження та медичного огляду. Після проходження обстеження військовозобов'язаний отримає висновок про придатність, непридатність чи обмежену придатність до служби;
- повістка для призову на строкову військову службу – саме її вручення передбачає призов на строкову військову службу. Проте нині такі повістки не видають – через загальну мобілізацію призов на строкову військову службу не проводиться;
- мобілізаційне розпорядження – такий вид повісток вручають військовозобов'язаним після проходження медичного обстеження та за умови, що його визнали придатним до служби.