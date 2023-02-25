Повестку могут вручить лично в руки фактически повсюду, – руководитель Львовского областного ТЦК

В Украине с начала полномасштабного вторжения продолжается всеобщая мобилизация. Источники во Львовском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки заявили, что пока не определено, где можно или нельзя вручать повестку.

То есть закон не определяет места для вручения повесток. Начальник Львовского областного ТЦК Александр Тищенко рассказал, что законодательство не определило порядка, где можно или нельзя вручать повестку.

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Где могут вручать повестки военнообязанным

Фактически ее могут вручить лично в руки повсюду, в любом месте: на улице, блокпосту, рабочем месте, по месту жительства,

– заявил Тищенко.

По его словам, вручить военнообязанному повестку может:

представитель органа местного самоуправления;

руководитель предприятия, учреждения, организации, где работает военнообязанный;

управляющий многоквартирного дома;

должностное лицо территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

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"О вручении повесток на курортах – Львовская область не является исключением. У нас общая мобилизация. Вручение повесток может осуществляться где угодно. Сколько было вручено повесток на курорте – это конфиденциальная информация, мы не имеем права этого разглашать", – заявил Александр Тищенко.

Начальник Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки заметил, что повестку дают не для того, чтобы человек шел сразу воевать, а для уточнения учетных данных – чтобы военнообязанный сообщил о своем семейном состоянии, состоянии здоровья и другом.

Относительно того, будут ли вручать повестки дальше, на туристических курортах в частности, Александр Тищенко ответил: "Согласно указу президента Украины, военное положение продлено до 20 мая 2023 года, и так – продолжаются мобилизационные мероприятия".

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