Повестки можно раздавать везде, но есть несколько "но": на что обратить внимание
Источник:Telegraf
В законах Украины отсутствует четко прописанный порядок вручения повесток в военкоматы. Именно поэтому их могут раздавать на улице, блокпостах и разных заведениях.
Однако не всегда эти повестки законны. Об этом заявил адвокат и глава "Украинского независимого фонда юристов" Ростислав Кравец.
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Повестки могут раздавать не все
Ведь вручать повестку могут только уполномоченные лица. При себе они должны иметь подтверждающие документы.
Не просто граждане с автоматами и повязками, останавливающие вас на улице, проверяют документы и вручают повестку. А непосредственно уполномоченные центрами комплектации лица, обязанные иметь при себе соответствующие документы, включая уже заполненные для вручения повестки конкретному военнообязанному,
– объяснил Кравец.
Он напомнил, что повестки бывают нескольких видов: для прохождения медкомиссии, для направления в воинскую часть или мобилизационное распоряжение. В зависимости от того, от какой из этих повесток уклоняется лицо, возникает либо административная, либо уголовная ответственность.
Мобилизированных не отправляют сразу на фронт, – Резников
Министр обороны Алексей Резников отрицает информацию о том, что мобилизованных сразу отправляют в горячие точки. Ведь сначала они должны пройти обучение – от тактической медицины до обращения с оружием.
После пройденных учений мобилизованный по специальности получает направление в соответствующее подразделение.
Поэтому информация о "немедленной отправке" на перевод является элементом информационно-психологической спецоперации россии.
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