С выдачей повесток в Украине не по месту регистрации могут возникнуть проблемы: какие нюансы
В Украине с момента введения военного положения продолжается общая мобилизация. Повестку военнообязанному могут вручить на улице, работе или в другом месте, ведь действующее законодательство не определяет место, где могут дать уведомления.
Уже 11 апреля Кабмин расширил полномочия территориальных центров комплектования (ТЦК) – они могут вручать повестки, независимо от места нахождение на военном учете. Адвокат Виктория Кравченко объяснила на своем ютуб-канале, что не так с нововведением, пишет 24 Канал.
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Что не так с нововведением о повестках
Адвокат предположила, что, например, если военнообязанный украинец 18 – 60 лет из Харькова приехал во Львов в командировку на один день и представители Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) решили дать ему повестку.
Виктория Кравченко объясняет, что проблема будет в том, куда именно гражданину будут выписывать этот документ.
К примеру, по прописке – в Харьков. А за чьей подписью? За подписью главы львовского ТЦК. А как может его руководитель в полной мере заполнить графы повестки: в частности, четко указать номер распоряжения харьковского ТЦК и дату его принятия и подписания, согласно которому военнообязанному нужно будет явиться в ТЦК Харьков,
– заявила адвокат.
В повестке должны быть все реквизиты, определенные нормами законодательства. Однако пока не запустили Единый реестр военнообязанных. То есть пока не понятно:
- как будут отслеживать вручение повестки не по месту регистрации и соответственно военного учета;
- как будут передавать корешки расписок о вручении или акты отказе от получения повесток.
Следует добавить, что народный депутат Украины, полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко объяснил – раньше, если человеку дали повестку, то его направляли только по месту прописки. Благодаря этому многие уклонялись от службы.
Сейчас можно мобилизовать из других военкоматов и выдавать повестки даже в других регионах,
– заверил Роман Костенко.
Кабмин расширил полномочия военкоматов: коротко
- Кабмин разрешил Территориальным центрам комплектования и социальной поддержки предоставлять повестки военнообязанным украинцам независимо от места их пребывания на военном учете.
- Юрист по вопросам армии и прохождения военной службы Александр Золотухин рассказал, что изменение в постановление внесли потому, что ТЦК, вероятно, сталкивались с тем, что граждане, призываемые на службу не по месту учета, обжаловали это в суде.
- По словам Александра Золотухина, если человек едет из Львова в Киев, то не будет получать повестку для прибытия в военкомат каждой области. Вместо этого лицу призывного возраста нужно иметь военно-учетный документ с обновленными данными. Это нужно, чтобы подтвердить — гражданин состоит на учете, не скрывает свое место жительства, не скрывается и не нарушает закон. Подробнее разъяснение юриста – читайте здесь.