С выдачей повесток в Украине не по месту регистрации могут возникнуть проблемы: какие нюансы

В Украине с момента введения военного положения продолжается общая мобилизация. Повестку военнообязанному могут вручить на улице, работе или в другом месте, ведь действующее законодательство не определяет место, где могут дать уведомления.

Уже 11 апреля Кабмин расширил полномочия территориальных центров комплектования (ТЦК) – они могут вручать повестки, независимо от места нахождение на военном учете. Адвокат Виктория Кравченко объяснила на своем ютуб-канале, что не так с нововведением, пишет 24 Канал.

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Что не так с нововведением о повестках

Адвокат предположила, что, например, если военнообязанный украинец 18 – 60 лет из Харькова приехал во Львов в командировку на один день и представители Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) решили дать ему повестку.

Виктория Кравченко объясняет, что проблема будет в том, куда именно гражданину будут выписывать этот документ.

К примеру, по прописке – в Харьков. А за чьей подписью? За подписью главы львовского ТЦК. А как может его руководитель в полной мере заполнить графы повестки: в частности, четко указать номер распоряжения харьковского ТЦК и дату его принятия и подписания, согласно которому военнообязанному нужно будет явиться в ТЦК Харьков,

– заявила адвокат.

В повестке должны быть все реквизиты, определенные нормами законодательства. Однако пока не запустили Единый реестр военнообязанных. То есть пока не понятно:

как будут отслеживать вручение повестки не по месту регистрации и соответственно военного учета;

как будут передавать корешки расписок о вручении или акты отказе от получения повесток.

По словам адвоката, в повестке должен быть номер, наименование ТЦК и СП, издавшего распоряжение относительно определенного военнообязанного. Также должно быть прописано, согласно которому распоряжение лицо должно явиться в ТЦК и СП. Речь идет о номере, дате принятия и подписании распоряжения.

Следует добавить, что народный депутат Украины, полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко объяснил – раньше, если человеку дали повестку, то его направляли только по месту прописки. Благодаря этому многие уклонялись от службы.

Сейчас можно мобилизовать из других военкоматов и выдавать повестки даже в других регионах,

– заверил Роман Костенко.

Кабмин расширил полномочия военкоматов: коротко