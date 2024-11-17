Повестки по почте: какие есть уважительные причины не брать письмо от ТЦК

Если военнообязанный не заберет письмо с повесткой в течение трех дней, ему грозит штраф. Однако существуют уважительные причины его не брать.

Соответствующие изменения Кабмин внёс постановлением № 1147 от 8 октября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

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Как присылают повестки письмами

Повестки теперь поступают письмами. Почтальон доставляет документ по адресу, указанному в заказном письме от ТЦК и лично вручает военнообязанному.

Если адресата нет дома, ему звонят или оставляют сообщение в почтовом ящике, что в почтовом отделении его ждет письмо от ТЦК. После этого военнообязанный имеет 72 часа, чтобы забрать письмо из отделения почты.

По словам представителя ОК "Север" Александра Бабича, повестки по почте присылают по месту прописки всем: и тем, кто обновил данные, и тем, кто не обновил.

Если гражданин без уважительных причин не забирает повестку в установленный срок, ему грозит штраф в размере от 17 до 25 тысяч гривен.

К уважительным причинам не забирать повестку относятся:

смерть близкого родственника;

болезнь, требующая стационарного лечения.

Для подтверждения таких обстоятельств необходимо предоставить соответствующие документы в ТЦК.

Новая система ещё совершенствуется, поэтому бывают случаи, когда повестки поступают людям, которые имеют отсрочку, бронирования или даже инвалидность.

Однако, по словам Бабича, такие ситуации фиксируются и постепенно решаются. Списки тех, кому отправляют повестки, составляет не ТЦК и СП. Алгоритм идет от Министерства обороны и реестра "Оберег".