Повестки на блокпостах и за границей: что изменится в призыве для мужчин и что такое уведомление

Правительство изменило правила вручения повесток военнообязанным. Кабмин разрешил вручать повестки независимо от места пребывания на воинском учете и места постоянной регистрации.

Что теперь изменится и какие это будут иметь последствия для украинцев – традиционно читайте в материале 24 Канала и юриста адвокатского объединения T&T Partners Владислава Юрчака.

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В чем состоят изменения

Постановление Кабмина от 7 апреля 2023 года под номером 318 вносит существенные изменения в Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки от 23 февраля 2022 года.

Территориальные центры комплектования и социальной поддержкиэто новое название бывших военкоматов, сокращенно –ТЦК и СП.

Согласно новым правилам, ТЦК и СП в соответствии с возложенными на них задачами осуществляют меры уведомления и призыва граждан (кроме военнообязанных и резервистов СБУ и Службы внешней разведки) на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период (независимо от места их пребывания на воинском учете).

Старая редакция этого положения не содержала указания о месте нахождения лица на воинском учете, однако в основном по всей стране сложилась ситуация, когда повестку можно было получить исключительно в том регионе, в котором лицо состоит на воинском учете.

Впрочем, новая редакция устраняет такие пробелы и четко регламентирует возможность любому ТЦК и СП осуществлять призыв граждан во время мобилизации, независимо от места их пребывания на воинском учете. То есть теперь представителям ТЦК и СП разрешено вручать военнообязанным повестки независимо от места пребывания на воинском учете и места постоянной регистрации.

Кабмин фактически расширил полномочия ТЦК и СП. Теперь они осуществляют уведомления и призыв граждан:

на военную службу по призыву лиц офицерского состава;

на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период (зачисленных в военный оперативный резерв);

на военную службу по призыву во время мобилизации, в особый период (независимо от места их пребывания на воинском учете).

Последнее уточнение является ключевым. Раньше части о местах нахождения на воинском учете не было.

Таким образом, ТЦК и СП уже не будут учитывать, где именно человек стоит на учете. Также это не может являться основанием для возможного обжалования при вручении повестки.

Что будет с повестками на блокпостах

Раньше повестки вручались по территориальному принципу, хотя это правило было довольно формальным. Их могли выписать только тем, кто имеет постоянную регистрацию на территории, где работают соответствующие ТЦК и СП.

При этом мужчина призывного возраста, прибывший на новое место постоянного жительства, обязан в течение 7 дней встать на воинский учет. Тем, кто не сделал, тоже должны вручать повестки.

В то же время возникала и коллизия – нужно было доказать разницу между "постоянным проживанием" и "временным проездом". Этим моментом активно пользовались некоторые граждане, желавшие избежать мобилизации. Сейчас им будет это сделать гораздо сложнее, а "легендарные" повестки на блокпостах стали реальностью. Впрочем, и здесь есть нюансы.

Какая разница между уведомлением и повесткой

Уведомление означает, что мужчине (в настоящее время это касается только мужчин) сообщили о том, что он должен стать на учет или уточнить свои учетные данные. Это не обязательно трансформируется в непременную мобилизацию, а может быть связано с желанием уточнения информации и учета, а также формированием резерва. Надо понимать, что пока Россия не исчезнет с политической карты мира, всеобщая военная служба в Украине никуда не исчезнет.

Что такое уведомление Документ, состоящий из распоряжения руководителя районного (городского) ТЦК и СП. Может быть адресован органам местного самоуправления, руководителям предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебным заведениям, независимо от подчинения и формы собственности. Здесь соответствующим лицам устанавливается обязанность осуществить уведомление конкретного списка граждан об их вызове в ТЦК и СП и обеспечить их прибытие в ТЦК и СП в сроки, указанные в повестках, которые, как правило, прилагаются к такому уведомлению.

Уведомление – это только механизм, который может использовать ТЦК и СП для вручения повесток военнообязанным,

– Владислав Юрчак объясняет, что такое уведомление.

Повестка – это конкретное предписание, которое касается конкретного лица и устанавливает ему обязанность прибыть в ТЦК и СП в определенный срок с целью:

уточнения данных;

прохождения военно-врачебной комиссии;

призыва на срочную военную службу;

мобилизации в конкретную воинскую часть (мобилизационное распоряжение).

Владислав Юрчак отмечает, что с точки зрения юридической силы, следует отметить, что самих военнообязанных уведомление не обязывает к каким-либо действиям, однако получение повестки в результате уведомления влечет юридические последствия.

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По поводу работодателей, руководителей учреждений, предприятий и организаций, а также должностных лиц, следует отметить, что в случае невыполнения ими обязанностей, установленных в распоряжении руководителя ТЦК и СП, такие лица могут нести административную ответственность по статье 210-1 КУоАП. , что предусматривает санкцию в виде штрафа в размере от 1700 до 3400 грн и от 3400 до 5100 грн штрафа для должностных лиц.

Админпротоколы для всех

Главным аргументом ТЦК и СП является протокол об административном правонарушении – нарушение правил воинского учета, что является стартом процесса привлечения к административной (для начала) ответственности.

Раньше право составлять админпротокол в отношении нарушителя мог только его "родной" ТЦК и СП, где он состоит на воинском учете. Сейчас это смогут делать все ТЦК и СП независимо от места регистрации.

Отныне, если лицу, состоящему на учете, к примеру, в Киеве, вручат повестку в Ужгороде, а такое лицо не явится, то руководитель Ужгородского ТЦК и СП будет иметь полное право наложить на лицо административное взыскание,

– объясняет Владислав Юрчак.

Согласно законодательству, те нарушения правил воинского учета, которые влекут административную ответственность, отнесены к полномочиям ТЦК и СП, а нормы КУоАП не содержат указания о необходимости соблюдения каких-либо принципов территориальности, а лишь определяют, что от имени ТЦК и СП рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе руководители ТЦК и СП.

Украина – не Россия

До начала вооруженной агрессии законодательные акты Украины и России в вопросах мобилизации и воинского учета были достаточно похожими. Впрочем, по состоянию на сегодняшний день они отличаются. В Украине продолжается полная общая мобилизация, в России она якобы "частичная", впрочем, мобилизационные мероприятия продолжаются непрерывно.

11 апреля 2023 года в России проголосовали и окончательно приняли закон о так называемом едином реестре военнообязанных, который фактически позволит перевести процедуру выдачи повесток в электронной форме – через портал тамошних "госслуг".

Пока в Украине такие сервисы, как "Дия", упрощают жизнь, то в России их используют для набора пушечного мяса, урезания гражданских прав и свобод, а также усиления диктаторского контроля.

– Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов констатирует разницу между Украиной и Россией.

Пока в Украине хотя и рассматривалась возможность вручения повесток через портал "Дия", впрочем, реальных шагов для этого пока не осуществлялось и в ближайшее время такие не планируются. Ноу-хау в сфере воинского учета в Украине – введение Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Что с Единым электронным реестром военнообязанных и призывников?

В Минобороны неоднократно отмечали, что происходит плановая мобилизация, а оживление с раздачей повесток связано с формированием резерва и стремлением поставить на учет как можно больше мужчин. Ведь о многих из них в ТЦК нет никакой информации.Военное командование также настаивает, что говорить о новых волнах мобилизации неуместно.

Закон об этом Реестре был одобрен еще в 2017 году, а 28 марта 2022 был утвержден порядок ведения такого реестра.

Следует успокоить читателей, поскольку цель этого реестра – в цифровизации ведения учетных данных военнообязанных, что позволит автоматизировать процесс получения информации о регистрации проживания лиц и сведений об их семейном положении или рождении детей и т.д. Законодательством не определена и возможность вручения повесток онлайн, поэтому не нужно пугаться и срочно удалять мобильное приложение "Дия" со смартфона,

– уверяет господин Юрчак.

Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов на сегодняшний день не содержит полной базы всех военнообязанных граждан, поскольку он начал функционировать относительно недавно, в то время как с начала независимости весь учет военнообязанных лиц был исключительно "на бумаге".

К тому же, на практике многие граждане вообще не состоят, или никогда не состояли на воинском учете.

Повестки за границей

Кроме того, законодательно не определен механизм получения повесток через функционал такого реестра или через ту же "Дию", а потому на сегодня вручение повесток в общественных местах и на блокпостах необходимо учитывая ситуацию на фронте и постоянную потребность в ротации военнослужащих.

За границей нет блокпостов, а потому не вполне понятно, а где же украинцам получать повестки.

Без предоставления полномочий консульским учреждениям вручать повестки и осуществлять рассмотрение дел об админправонарушениях указанные новеллы никоим образом не повлияют на тех, кто находится за границей,

– разъясняет ситуацию с повестками за границей юрист.

30 декабря 2022 года правительством был утвержден новый порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Наибольший резонанс получили соответствующие положения, касающиеся находящихся за границей военнообязанных.

В частности, новым порядком возложен ряд обязанностей на дипломатические учреждения Украины, а именно:

информирование граждан призывного возраста, не имеющих отсрочки или не освобожденных от призыва на срочную военную службу, о начале очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу;

содействие возвращению военнообязанных и резервистов в Украину в случае проведения мобилизации и военное время (в особый период);

уведомление в семидневный срок со дня взятия на консульский учет или снятия с него о призывниках, военнообязанных и резервистах соответствующим РТЦ и СП по месту нахождения их на воинском учете;

ведут воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов, состоящих на временном консульском учете.

Представители дипломатических учреждений согласно действующему законодательству не вправе выдавать какие-либо виды повесток и вручать их гражданам, проживающим за границей. Новым порядком полномочия дипучреждений сводятся исключительно к ведению учета военнообязанных и информированию об этом соответствующих органов в Украине, а потому новеллы в законодательстве никак не влияют на лиц, находящихся за границей,

– объясняет Юрчак.

Новации эту ситуацию также не изменяют, ведь они расширяют географию вручения повесток только на территории Украины и не распространяются на дипломатические учреждения за границей.