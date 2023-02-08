В каких случаях можно аннулировать повестку: разъяснение от ВСУ

На сегодняшний день в Украине продолжается военное положение и общая мобилизация. В некоторых случаях повестку военнообязанного мужчины могут аннулировать.

Для аннулирования повестки должна быть веская причина. Детальнее об этом рассказал начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач в комментарии Military Media Center.

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В каких случаях могут аннулировать повестку

По словам Горбача, выданная повестка может быть аннулирована, если военнообязанный мужчина имеет бронь или основания для отсрочки.

Неоднократно были случаи, когда повестку вручали лицам, имеющим бронь или отсрочку от мобилизации. Такие украинцы должны иметь при себе соответствующие документы и подать их во избежание вручения повестки,

– отметил полковник.

Чтобы аннулировать повестку после ее получения, необходимо явиться в военкомат и предоставить соответствующие документы, подтверждающие наличие брони или отсрочки.

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