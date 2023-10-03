Мобилизация продолжается: могут ли задержать мужчину, отказавшегося от получения повестки

На сегодняшний день в Украине продолжается проведение общей мобилизации. Вручить повестку могут мужчинам от 18 до 60 лет.

Однако бывают случаи, когда мужчины отказываются от получения повестки. Могут ли за это задержать военнообязанного – рассказал адвокат Антон Маринич.

Обратите внимание Мобилизация продолжается: юрист объяснил, когда повестка считается врученной на законных основаниях

Могут ли задержать мужчину, который отказывается от повестки

По словам адвоката, представители военкомата вместе с правоохранителями могут задержать мужчин. Но в случае определенного правонарушения.

Имеются так называемые уполномоченные лица или патрули. В их состав входят и представители Национальной полиции и военные Национальной Гвардии. Они должны быть назначены приказом коменданта. Комендант должен издать приказ или другие распорядительные документы, где должно быть указано, что именно могут делать эти лица. Есть два отдельных постановлений, которые определяют, что могут делать эти уполномоченные лица на период военного положения. Это касается и работы на блокпостах, и осмотра жилья и служебных помещений, и осмотра вещей лица,

– рассказал Маринич.

Адвокат подчеркнул: если мужчина просто отказывается получать повестку, его не могут задержать. Это происходит только в случае преступления.

Если мужчину задержали незаконно, нужно жаловаться в несколько органов. Сначала можно набрать в ДБР. Также можно обращаться в полицию.

"В случае, если есть откровенное нарушение со стороны представителей правоохранительных органов, следует жаловаться в разные органы", – подчеркнул адвокат.

Будут ли онлайн-повестки в Украине

Как сообщила Марианна Безуглая, повесток через "Дию" в Украине не будет.

"Повестку через смс или в "Дию"? Нет, повестку в "Дие" мы точно не будем делать в таком формате", – сказала она.

По ее словам, на сегодняшний день нет механизма, который позволял бы рассылать электронные повестки.