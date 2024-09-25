Повестки почтой получат только граждане, которые обновили свои данные, – юрист

Укрпочта недавно начала рассылать военнообязанным повестки. Их будут получать только законопослушные граждане, которые ранее обновили данные.

Те, кто процесс обновления данных не прошел, повестку по почте могут не ждать. Об этом рассказал адвокат Юрий Танасийчук в эфире "Киев 24".

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Следующий шаг – прохождения ВВК

Адвокат рассказал, что повестки Укрпочтой получат только те граждане, которые находятся в Украине, обновили свои данные и указали правдивые адреса проживания.

Уклонисты их точно не получат. Лица, которые переплыли Тису или иным образом вне пунктов пропуска пересекли государственную границу во время войны и покинули страну, тоже их не получат,

– сказал Танасийчук.

Для тех, кто обновил данные, рано или поздно поступит приглашение на прохождение военно-врачебной комиссии, а для остальных – на обновление данных.

Адвокат Танасийчук также добавил, что саму процедуру вручения и подписания повесток по сравнению с прошлыми годами значительно упростили, в частности, благодаря цифровым технологиям.