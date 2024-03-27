Повылетали окна: в Одессе в многоквартирном доме произошел мощный взрыв

В Одессе в одной из многоэтажек произошел мощный взрыв. Сразу после этого там возник пожар.

Дым, возникший в результате возгорания, видно из многих районов города. В комментарии 24 Каналу ГСЧС сообщила, что пожарные уже прибыли на место инцидента.

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Взрыв и пожар

В Одессе в многоквартирном доме на улице Каманина прогремел мощный взрыв. В результате в квартире вылетели окна. Сразу после этого местные начали публиковать видео мощного пожара, который возник внутри.

Так, из окна одной из квартир на 16 этаже, как отмечают очевидцы, валит мощный дым и видно языки пламени.

Местные СМИ пишут, что охрана на месте пыталась тушить пожар. В доме сработала пожарная тревога. В ГСЧС сообщили, что на место уже прибыли их работники. Подробная информация о причинах возгорания будет сообщена позже.

Взрывы в Украине