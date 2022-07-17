Повлияет на войну, – Мусиенко дал прогноз, что будет после удара по крымскому мосту
Если мы нанесем удар по крымскому мосту, это действительно повлияет на ход войны, ведь через этот мост происходит большая поставка оружия и боеприпасов. Транспортировка осуществляется не только по автодороге, но и по железной дороге с территории россии.
Об этом 24 каналу рассказал руководитель центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он также отметил, что группировка войск, которая находится на временно оккупированной территории Херсонской и Запорожской области, как правило, находиться на обеспечении из Крыма.
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"Хотя, сейчас появилось еще одно логистическое направление – восточное, через Мариуполь. Например, есть информация, что для Запорожского направления россияне подвезли танки через Мариуполь", – рассказывает Мусиенко.
По его словам, если говорим о группировке вражеских войск в Херсонской области, то 70-80% всего обеспечения там происходит именно через территорию временно оккупированного Крыма.
Можно ли уничтожить Крымский мост
"Если думать о попадании в мост, то нужно понимать, что у нас должно быть такое оружие, чтобы повреждение этого моста было почти невозможно починить", – говорит военный эксперт.
У нас есть понимание, что Крымский мост действительно важный с военной точки зрения объект и это также подтверждает ГУР, которое объясняет, что эту цель мы можем уничтожить,
– отмечает Мусиенко.
Чувствительный вопрос об оружии, которое нам предоставляют наши западные партнеры, добавляет он. Министр обороны Украины Резников говорил, что мы не будем наносить удары по россии.
Однако все знают и признают, что Крым – это не законно аннексированная территория Украины, поэтому интересно, есть ли у нас соответствующая санкция от наших стратегических партнеров – США и других стран, это важно.
Если есть такие разрешения, то план по уничтожению крымского моста действительно можно рассматривать, резюмирует Александр Мусиенко.
Подробнее о важности моста через Керченский пролив: смотрите видео
Почему Украине нужно уничтожить Крымский мост
Россияне перекидывают большую часть своих резервов в Украину из оккупированного Крыма, туда попадающих через Керченский мост. Ранее генерал-майор Дмитрий Марченко заявил, что этот мост – военная цель №1 и это ни для кого не секрет. Он намекнул, что ВСУ ждут оружия, которое может дотянуться до цели.
Тем временем, украинская разведка уже готова, ведь у нее давно есть техническая документация Крымского моста.