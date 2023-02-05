Вопрос в реакции, – Кулеба ответил, влияют ли коррупционные скандалы на помощь от Запада
Источник:ВВС
В Украине продолжаются отставки во власти из-за коррупционных скандалов. Союзники удовлетворены решительностью президента Зеленского и правительства.
Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он отметил, что обыски и отставки были как сигналом внутри страны, так и снаружи.
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"Никому никаких поблажек не будет. От этих скандалов не застрахована ни одна страна в мире, даже те, которые помогают нам бороться с коррупцией. Вопрос в том, как реагируешь. И вот реакция украинских властей отвечает лучшим мировым стандартам. Она была четкой, решительной и безапелляционной", – подчеркнул Кулеба.
Публичные скандалы не связаны с помощью США
Кулеба отметил, что в настоящее время действует инициатива США по контролю военной помощи. По словам министра, Украина и сама выступала с подобной просьбой, потому что ей нечего скрывать.
Уровень доверия между администрацией Байдена и украинскими властями чрезвычайно высок, но есть внутриполитический аспект в Америке, где отдельная группа политиков постоянно поднимает вопросы контроля. Ставшие публичными инциденты не связаны никоим образом с помощью, которую предоставляют США, – заверил министр.
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