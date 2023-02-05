Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він зазначив, що обшуки й відставки були як сигналом всередині країни, так і назовні.

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"Нікому ніяких потурань не буде. Від цих скандалів не застрахована жодна країна у світі, навіть ті, які допомагають нам боротися з корупцією. Питання в тому, як реагуєш. І от реакція української влади відповідає найкращим світовим стандартам. Вона була чіткою, рішучою і безапеляційною", – наголосив Кулеба.

Публічні скандали не пов'язані з допомогою від США

Кулеба зазначив, що наразі діє ініціатива США з контролю військової допомоги. За словами міністра, Україна й сама виступала з подібним проханням, бо їй немає чого приховувати.

Рівень довіри між адміністрацією Байдена й українською владою надзвичайно високий, але є внутрішньополітичний аспект в Америці, де окрема група політиків постійно порушує питання контролю. Інциденти, які стали публічними, не пов'язані жодним чином з допомогою, яку надають США, – запевнив міністр.

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