Изменилась ли ситуация на Покровском направлении из-за операции на Курщине
Источник:Общественное
Враг продолжает давить на Покровском направлении. Россияне используют тактику малых групп, перемещаясь по лесополосам.
Начальник службы связей с общественностью, представитель 110-й ОМБр имени генерала-хорунжего Марка Безручко Иван Секач рассказал, что по состоянию на 12 августа ситуация на Покровском направлении не изменилась.
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Какая сейчас ситуация на Покровском направлении
По словам Секача, украинские военные пока не почувствовали уменьшения количества российских оккупантов. В частности с того участка фронта, где держит оборону его подразделение, враг свои силы не выводил.
Я спрашивал у ребят, у аэроразведки. Стало ли меньше, или нет. Нет, не стало меньше, только в некоторых случаях уменьшилось количество FPV противника. Но общая картинка не изменилась,
– сказал Секач.
Он отметил, что на Покровском направлении значительно уменьшилось российской военной техники. Сейчас враг ее почти не использует.
Однако россияне применяют тактику малых групп – их подразделения по 2 – 3 человека перемещаются по лесополосам, из-за чего их трудно выследить. Когда оккупанты собираются в достаточном количестве, то начинают штурмовать украинские позиции.
Отметим, что согласно данным Генштаба, за минувшие сутки ВСУ отбили на Покровском направлении 52 вражеских штурмов в районах населенных пунктов: